Britský maršál: Situace Rusů je zoufalá. Jako u Němců za druhé světové války

A podle agentury Reuters se zdá, že moskevská rafinerie už do konce roku nezvládne obnovit provoz. Opravy zařízení prý potrvají nejméně půl roku. Agentuře Reuters to prozradil jeden ze zdrojů, který si přál zůstat v anonymitě. Společnost Gazprom, která závod provozuje, se zatím k situaci nevyjádřila.
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu značnou část ruské rafinérské kapacity ropy, což způsobilo nedostatek ropných produktů, růst cen paliv a dlouhé fronty na čerpacích stanicích v mnoha regionech v 11 časových pásmech země. Moskevský závod, který byl opakovaně terčem útoků, v roce 2024 zpracoval 11,6 milionu metrických tun ropy a vyprodukoval 2,9 milionu tun benzinu a 3,2 milionu tun nafty, ukazují nejnovější dostupné údaje. Rusko, které čelí nedostatku paliva, zvažuje zákaz vývozu nafty, uvedl v úterý místopředseda vlády Alexandr Novak. List Vedomosti mezitím informoval, že se zvažuje dovoz pohonných hmot, aby se vyřešil nedostatek, zejména na Krymu, kde byl prodej benzinu veřejnosti pozastaven,“ napsala agentura Reuters.
Analytik Michael Bohnert, který se specializuje na využití dronů a elektronický boj, má za to, že Rusové se posouvají do stavu, ve kterém se za časů druhé světové války ocitli i nacisté.
„Ve druhé světové válce spojenecká bombardovací kampaň výrazně snížila německou výrobu paliv. Německo pokračovalo v rozšiřování vojenské výroby a celkově se jim to podařilo. Nicméně německý průmysl nebyl schopen přesouvat komponenty z továrny do továrny. Finální montáž a dodávky na frontu se úplně zastavily,“ napsal Bohnert s tím, že i v Rusku se začínají projevovat problémy se zásobováním pohonnými hmotami a tyto komplikace se podle analytika dříve či později projeví i na výkonnosti ruského průmyslu. A v jistou chvíli podle analytika systém zkolabuje. „Nebudu předpovídat kdy, ale jak útoky pokračují, zdá se to být blíž a blíž,“ poznamenal analytik Michael Bohnert.
I never expected we would see this. Always assumed it would stop before now. Russia is soon going to learn the lesson Germany did in WWII.— Michael Bohnert (@mbohnert) June 25, 2026
In WWII, the allied bombing campaign greatly reduced German fuel production. Germany continued to expand military production, and overall… https://t.co/jxMgY33c54
Zástupce šéfredaktora britského deníku The Telegraph a specialista na otázky obranné politiky Tom Cotterill tvrdí, že situace ruského prezidenta Vladimira Putina je velmi složitá.
„Kyjev minulý týden bombardoval ruské hlavní město 1 000 drony v největším vzdušném útoku od začátku války v únoru 2022. Útok zničil velkou ropnou rafinerii a donutil Kreml přesunout protivzdušné jednotky z frontových linií k ochraně města. Přišel jen pár dní po podobném útoku na Petrohrad, kde byla zasažena další rafinerie. Putin se zoufale snaží ochránit obyvatelstvo své země před realitou války, která podle NATO zabila 500 000 Rusů. Kyjev tvrdí, že zabíjí nebo zraňuje 30 000 nepřátelských vojáků měsíčně. Hlavní maršál letectva Sir Johnny Stringer, zástupce vrchního spojeneckého velitele NATO pro Evropu, ve středu naznačil, že situace, které čelí ruský vůdce, je zoufalá,“ napsal Tom Cotterill.
BREAKING: It seems another major attack by Ukraine is taking place against Russian-occupied Crimea tonight, following yesterday’s attack on Sevastopol.— Tom Cotterill (@TomCotterillX) June 24, 2026
Ukraine’s previous strikes on Moscow are threatening Vladimir Putin’s grip on power, Nato officials believe.
The Russian… https://t.co/MILgA0xLSC
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.