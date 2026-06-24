ÚOOÚ: Vzor oznámení o porušení zabezpečení údajů

Sbor uspořádal setkání s komisařem McGrathem a zapojil se do přínosné diskuze o společných prioritách a probíhající práci v oblastech společného zájmu, vč. návrhu Digitálního omnibusu. Sbor zopakoval, že ačkoliv několik navrhovaných změn uvítal, je zásadní navrhované změny definice osobních údajů nepřijímat, neboť hrozí, že výrazně oslabí ochranu osobních údajů jednotlivců.
„Digitální ekosystémy, které regulujeme, jsou dynamické, vícevrstvé a vyvíjejí se nebývalým tempem. Ve stále digitálnějším a konkurenčnějším světě podporuje EDPB zjednodušení, ale nikdy na úkor základních práv. Prosazování přístupu k digitální regulaci zaměřeného na člověka, který vyvažuje inovace s důstojností, růst s právy a účinnost s důvěrou zůstává ústředním bodem našeho poslání,“ sdělila předsedkyně EDPB Anu Talus.
Dalším ústředním tématem diskuze byl význam meziregulační spolupráce. Komisař McGrath se spolu se členy Sboru zabýval způsoby, jak tuto spolupráci dále posílit a zlepšit schopnost účinně spolupracovat v rámci vyvíjejícího se digitálního prostředí. Setkání bylo rovněž příležitostí k výměně názorů o dalších kriticky důležitých oblastech společného zájmu, včetně ochrany dětí. EDPB v současné době pracuje na pokynech pro zpracování údajů o dětech. Tento týden se zástupci EDPB rovněž zúčastnili setkání se spolupředsedy zvláštního panelu pro bezpečnost dětí on-line, které uspořádala Evropská komise.
Jednání se dále zabývala pokrokem v oblasti politické reklamy se zaměřením na pokyny EDPB pro zpracování osobních údajů za účelem cílení nebo doručování politické reklamy podle nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. V souvislosti s touto probíhající činností přijal EDPB na svém posledním plenárním zasedání zprávu o zvláštní akci zúčastněných stran.
Jednání se rovněž zabývala mezinárodním předáváním údajů a zdůraznila význam spolupráce se třetími zeměmi, která má obzvláště zásadní význam pro posílení celosvětových norem ochrany údajů. Během jednání Sbor zdůraznil, že pro řádné plnění jejich úkolů je nezbytné odpovídající financování a personální zajištění orgánů pro ochranu údajů.
Usnadnění dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů při současném zvýšení konzistentnosti
V souladu s helsinským prohlášením EDPB s cílem usnadnit dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a posílit soudržnost v celé Evropě přijal EDPB společný vzor pro oznámení o porušení zabezpečení údajů, který bude postupně implementován.
Společná šablona EDPB pro oznamování případů porušení zabezpečení údajů byla vytvořena s cílem pomoci organizacím a orgánům pro ochranu údajů strukturovat, harmonizovat a sjednotit jejich postupy oznamování případů porušení zabezpečení údajů*. Šablona pomůže zajistit, aby oznámení obsahovala informace požadované článkem 33 GDPR (o oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů orgánu pro ochranu údajů), což organizacím usnadní včasné podávání oznámení a usnadní posouzení případu odpovědnými orgány pro ochranu údajů.
Šablona poskytuje předdefinované možnosti, z nichž si můžete vybrat, a další pokyny k vyplnění polí. To pomůže ušetřit čas a náklady, zejména menším organizacím, které nemají specializované pověřence pro ochranu osobních údajů nebo právní zdroje. Šablona bude předmětem veřejné konzultace do 5. srpna 2026, která zúčastněným stranám poskytne příležitost podělit se o své připomínky a zpětnou vazbu k obsahu. Po veřejné konzultaci rozhodne EDPB o harmonogramu praktického provádění vzoru všemi úřady pro ochranu osobních údajů.
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