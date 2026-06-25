Peštová (ANO): Zaplaťpánbůh, že jste se nedostali k vládě

25.06.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

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Peštová (ANO): Zaplaťpánbůh, že jste se nedostali k vládě
Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

Děkuji za slovo, pane předsedající. My s panem poslancem Hladíkem se neustále bijeme po rádiu, tak si to teď tady řekneme z očí do očí. Pane ministře, exministře, vy jste za tu brzdu měl zatáhnout ne 10. 11., ale dávno předtím. Vy jste věděl, že příjem z emisních povolenek jde takhle dolů. (Naznačuje směr dolů.) Ne 20, 30 miliard, kolik bylo, ne 14,5 miliardy, už vám avizovali – letíme trajektorií dolů. Ne, vy jste nezatáhnul a místo toho jste dál rozfrcávali 20 miliard, co dvacet. (Ukazuje na grafu.) Takže vy jste jeli v roce 2023 – 27 miliard, 2024 jste se pochlapili – 35 miliard, 2025 – 27 miliard. A to už jsme dávno s tou trajektorií letěli takhle. (Naznačuje směr dolů.) Takže když vám letí trajektorie takhle, tak vyletíte takhle. (Opět naznačuje.) Tak co se asi stane? Prostě ty peníze došly. Došly a začali jste si je vysávat z jiných kapitol, v uvozovkách, Státního fondu životního prostředí, a proto tam chybělo těch zmíněných 10 miliard na vodovody, kanalizace, kde už ti starostové začali kopat a chtějí účtovat a fakturovat a budou chtít ty peníze, protože mají rozhodnutí. Mají rozhodnutí od Státního fondu, že můžou provádět tu investici a že ty peníze dostanou. Jo, takže vinu hledejte u sebe. Tu brzdu jste měli zatáhnout, ne toho – říkám – toho 10. 11. 2025, ale už rok předtím. A kdybyste se chovali zodpovědně, tak jste udělali to, co udělali (Odkašlala si.) pardon, Motoristé, to znamená hledali alternativní řešení. Ale po vás tam žádné alternativní řešení nezůstalo. Vy jste chtěli nastartovat tu trajektorii opět znovu, jedna dolů, druhá nahoru, kdybyste se dostali k vládě. Zaplaťpánbůh, že jste se nedostali. Zaplaťpánbůh.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
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