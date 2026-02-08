„Jako v roce 1989!“ Minář žene lidi do ulic. Ozývá se „Ukromajdan“

Mikuláš Minář, šéf neziskové organizace Milion chvilek, se zdá nadmíru spokojen. Kvůli vlně demonstrací na podporu prezidenta Pavla a proti vládě Andreje Babiše (ANO) napříč celou republikou.
Zdůraznil také, že v Praze v ten den demonstrace nebude a požádal obyvatele Prahy, aby vyjeli do světa, nebo přesněji řečeno do jiných měst a obcí v České republice a aby podpořili demonstrace na podporu prezidenta Pavla tam či onde.
„POZOR: Praha 15. 2. nebude (bude až 21. 2. akce na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy). Pokud jste z Prahy, vyberte si jakoukoli obec – a vyjeďte lidi posílit tam. Budou z toho mít velkou radost. Toto platí dvojnásob pro známé osobnosti. Jako v roce 1989!“ napsal Minář.
A přidal i návod, jak uspořádat akci na podporu prezidenta Pavla. Na prvním místě je prý třeba nahlásit akci místním úřadům. A pak také spolku Milionu chvilek. Do třetice sehnat nějaké ozvučení, pozvat řečníky, pozvat přátele, přečíst na akci společné prohlášení a také si udělat společnou fotku z akce.
Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš hned přidal jednu poznámku. A neslušnou fotografii navrch. „Občanská shromáždění proti hulvátství? Tak si nezapomeňte vzít správné transparenty, pane Mikuláši Mináři!" napsal Stoniš. Na přidané fotografii se dalo dočíst "Čiči, jdi di piči".
Občanská shromáždění proti hulvátství? Tak si nezapomeňte vzít správné transparenty, pane @mikulasminar_! pic.twitter.com/VYpOcmSN0H— Marek Stoniš (@MarekStonis) February 7, 2026
Obdobně kriticky se vyjádřil i Martin Konvička, jeden z nejvýraznějších odpůrců islámu v Česku. Položil dvě otázky.
„Zjašený leftard Minář asi fakt věří, že dělá revoluci. 1) Proti svobodně zvolené vládě – odkud to jenom známe? 2) Revoluce r. 89, ale i šílený ukro-Majdan r. 14, měly "ideologické" zdůvodnění – přidat se k úspěšnému západnímu modelu. K čemu se chce přidat Minář? K Ukrajině?“ ptá se Martin Konvička.
Zjašený leftard Minář asi fakt věří, že dělá revoluci.— Martin Konvička (@konva333) February 7, 2026
1) Proti svobodně zvolené vládě - odkud to jenom známe?
2) Revoluce r. 89., ale i šílený ukro-Majdan r. 14, měly "ideologické" zdůvodnění - přidat se k úspěšnému západnímu modelu. K čemu se chce přidat Minář? K Ukrajině? https://t.co/hMhahEakw5
Po chvíli přidal ještě jednu poznámku. „Jen plní rozkazy. Ta jeho iniciativa, to je jen takové sedativum pro střední třídu, než tato narazí do zdi inflace a deindustrializace,“ konstatoval Konvička.
„To vymývání mozků je exkluzivní. Komunisté by se mohli od Mináře učit,“ zaznělo také v diskusi.
Myslím, že ne. Jen plní rozkazy. Ta jeho iniciativa, to je jen takové sedativum pro střední třídu, než tato narazí do zdi inflace a deindustrializace.— Martin Konvička (@konva333) February 8, 2026
To vymývání mozků je exkluzivní. Komunisté by se mohli od Mináře mohli učit.— vaka (@MrkosovaVanda) February 8, 2026
