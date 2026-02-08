„Jako v roce 1989!“ Minář žene lidi do ulic. Ozývá se „Ukromajdan“

08.02.2026 16:30 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda spolku Milionu chvilek Mikuláš Minář posílá obyvatele Prahy do regionů. Aby protesty na podporu prezidenta a proti vládní koalici Andreje Babiše podpořili ve kterékoli obci v České republice. Dovolával se roku 1989. Nejen za to se mu Martin Konvička od plic vysmál. Navíc nebyl sám.

„Jako v roce 1989!“ Minář žene lidi do ulic. Ozývá se „Ukromajdan“
Foto: Repro Facebook
Popisek: Mikuláš Minář řeční na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii

Mikuláš Minář, šéf neziskové organizace Milion chvilek, se zdá nadmíru spokojen. Kvůli vlně demonstrací na podporu prezidenta Pavla a proti vládě Andreje Babiše (ANO) napříč celou republikou.

„Přátelé, máme už neuvěřitelných 219 obcí, kde se v neděli 15. 2. uskuteční OBČANSKÁ SHROMÁŽDĚNÍ proti hulvátství, vydírání a destrukci demokracie – shromáždění na podporu bezpečí ČR a prezidenta Pavla!  Další obce rychle přibývají a pokud to takhle půjde dál, je možné, že překonáme český rekord z roku 2019, kdy bylo obcí 313. Šlo by tak o největší hromadnou událost v naší zemi od sametové revoluce v roce 1989. Podívejte se do MAPY, kde všude se akce konají. A pokud u vás zatím nic není, registrujte akci u vás. Organizace je snadnější, než si myslíte. Co to obnáší, najdete v komentářích. Díky moc všem odvážným, kteří do toho jdou s námi!  Pojďme ukázat, že nedopustíme slovenský a maďarský scénář – a že si tuhle zemi nenecháme ukrást!“ zvolal Minář na sociální síti X.

Zdůraznil také, že v Praze v ten den demonstrace nebude a požádal obyvatele Prahy, aby vyjeli do světa, nebo přesněji řečeno do jiných měst a obcí v České republice a aby podpořili demonstrace na podporu prezidenta Pavla tam či onde.

„POZOR: Praha 15. 2. nebude (bude až 21. 2. akce na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy). Pokud jste z Prahy, vyberte si jakoukoli obec – a vyjeďte lidi posílit tam. Budou z toho mít velkou radost. Toto platí dvojnásob pro známé osobnosti. Jako v roce 1989!“ napsal Minář.

A přidal i návod, jak uspořádat akci na podporu prezidenta Pavla. Na prvním místě je prý třeba nahlásit akci místním úřadům. A pak také spolku Milionu chvilek. Do třetice sehnat nějaké ozvučení, pozvat řečníky, pozvat přátele, přečíst na akci společné prohlášení a také si udělat společnou fotku z akce.

Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš hned přidal jednu poznámku. A neslušnou fotografii navrch. „Občanská shromáždění proti hulvátství? Tak si nezapomeňte vzít správné transparenty, pane Mikuláši Mináři!" napsal Stoniš. Na přidané fotografii se dalo dočíst "Čiči, jdi di piči".

Obdobně kriticky se vyjádřil i Martin Konvička, jeden z nejvýraznějších odpůrců islámu v Česku. Položil dvě otázky.

„Zjašený leftard Minář asi fakt věří, že dělá revoluci. 1) Proti svobodně zvolené vládě – odkud to jenom známe? 2) Revoluce r. 89, ale i šílený ukro-Majdan r. 14, měly "ideologické" zdůvodnění – přidat se k úspěšnému západnímu modelu. K čemu se chce přidat Minář? K Ukrajině?“ ptá se Martin Konvička.

Po chvíli přidal ještě jednu poznámku. „Jen plní rozkazy. Ta jeho iniciativa, to je jen takové sedativum pro střední třídu, než tato narazí do zdi inflace a deindustrializace,“ konstatoval Konvička.

„To vymývání mozků je exkluzivní. Komunisté by se mohli od Mináře učit,“ zaznělo také v diskusi.

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Cenzura

Zmiňujete zajímavou věc, a to, že DSA požaduje filtrovat nejen nezákonný obsah, ale i obsah „škodlivý“. Existuje nějaká definice, co je tím ,,škodlivým“ obsahem myšleno? Zajímavé je, že jsem nezaznamenal nějakou extra kritiku toho zákona. A musíme ho vůbec schválit nebo jak se k němu postavíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

