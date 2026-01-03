Ministr Macinka: Česká politika je věcí českých občanů

04.01.2026 8:05 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku novoročního projevu Tomia Okamury ukrajinským velvyslancem

Ministr Macinka: Česká politika je věcí českých občanů
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Nepovažuji za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Pokud má kterákoli diplomatická mise výhrady nebo otázky, existují k tomu standardní diplomatické kanály. Česká politika je však věcí českých občanů a jejich demokraticky zvolených zástupců.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
