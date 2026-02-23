„Kasičkáři.“ Holec odhalil motiv Milionu chvilek

23.02.2026 17:45 | Komentář
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec tvrdí, že demonstrace spolku Milion chvilek nejsou spontánní, ale cíleně řízené a postavené na polarizaci mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Podle něj jde o „megapříležitost, jak naplnit kasu jako nikdy“, přičemž prezident se podle jeho slov staví do role „lídra opozice i bez kasičkářů“.

„Kasičkáři.“ Holec odhalil motiv Milionu chvilek
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Prezident Petr Pavel vytkl předsedovi Milionu chvilek Mikuláši Minářovi, že prezentovat hlavu státu jako lídra opozice není šťastné. Minář reagoval snahou odvést pozornost od prezidentovy osoby a soustředit se na jiná témata.

Komentátor Petr Holec označuje demonstrace „kasičkářů“ za cíleně řízené a tvrdí, že prezidentova výtka narušuje obraz jejich spontánnosti. Organizátoři podle něj „plní megakasu vždy pro někoho – pro sebe“ a celý projekt označuje za „obchod s lidskou blbostí“, kterou zvládají dokonale.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

63%
28%
5%
0%
1%
3%
hlasovalo: 1575 lidí
Kdo situaci ale politicky nezvládl, byl Petr Pavel. Petr Holec v komentáři na svém webu ironicky dodává, že by člověk čekal, že jako „školený rozvědčík umí číst terén tak, aby sám sebe neprozradil – a on neumí ani tohle“. Zato prezidentův poradce Petr Kolář a investoři si dobře uvědomují, že Pavla volilo nemálo voličů vládních stran a prezident je nechce v příští volbě automaticky odepsat.

S návratem Andreje Babiše k moci a Petrem Pavlem na Hradě získali „kasičkáři“ druhý dech. Podle komentátora pochopili, že jde o „megapříležitost, jak naplnit kasu jako nikdy“, protože demonstrace mohou provázet jak prezidentské, tak sněmovní volby. Projekt stojí na polarizaci mezi Babišem a Pavlem, přičemž opozici označuje Petr Holec za „marnou“ a „personálně mrtvou“.

Dále uvádí, že Pavel je „lídrem i prezidentem opozice i bez kasičkářů“ a že proti vládní koalici postupuje „systematicky – nebo spíš antisystémově – už dobrý rok“. Podle něj si prezident svým rozkolem s Minářem sám naběhl a vládním stranám naznačil, jak jej mohou v prezidentské volbě oslabit. „Stačí opakovat, že je lídrem a prezidentem opozice, který se snaží popírat výsledky demokratických voleb a narušovat vládnutí jejich vlády,“ říká Holec.

Psali jsme:

„Je to naše válka.“ Prezident začal a pak se to rozjelo
„Ne, není.“ Pavlovi „naše válka“ neprošla
Zrada? Nepříjemné video o Minářovi z Milionu chvilek
Minář jako Urválek. Holec zašel ještě dál

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pavel-si-reziruje-kasickare-minare

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Holec , Pavel , Minář , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem komentátora Petra Holce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co bylo podle vás příčinou vašeho vyloučení z Patriotů?

Vstoupíte do jiné? Jaké? A je pravda, že jste pro vašeho manžela zprostředkovala trafiku a pracuje pro Dostála? Podle mě jste docela dobrá poslankyně, ale jestli jste manželovi opravdu zřídila trafiku, tak tím jste u mě klesla. Vím, nejste sama, ale trafiky mi fakt vadí. Bohužel nikdo se nemá k tomu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odsouzený Pavel Novotný plísnil Dana Landu, až mu to ujelo

15:30 Odsouzený Pavel Novotný plísnil Dana Landu, až mu to ujelo

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ostře pustil do zpěváka Daniela Landy kvůli jeho podpoře P…