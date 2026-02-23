„Kasičkáři.“ Holec odhalil motiv Milionu chvilek

Prezident Petr Pavel vytkl předsedovi Milionu chvilek Mikuláši Minářovi, že prezentovat hlavu státu jako lídra opozice není šťastné. Minář reagoval snahou odvést pozornost od prezidentovy osoby a soustředit se na jiná témata.
Komentátor Petr Holec označuje demonstrace „kasičkářů“ za cíleně řízené a tvrdí, že prezidentova výtka narušuje obraz jejich spontánnosti. Organizátoři podle něj „plní megakasu vždy pro někoho – pro sebe“ a celý projekt označuje za „obchod s lidskou blbostí“, kterou zvládají dokonale.
S návratem Andreje Babiše k moci a Petrem Pavlem na Hradě získali „kasičkáři“ druhý dech. Podle komentátora pochopili, že jde o „megapříležitost, jak naplnit kasu jako nikdy“, protože demonstrace mohou provázet jak prezidentské, tak sněmovní volby. Projekt stojí na polarizaci mezi Babišem a Pavlem, přičemž opozici označuje Petr Holec za „marnou“ a „personálně mrtvou“.
Dále uvádí, že Pavel je „lídrem i prezidentem opozice i bez kasičkářů“ a že proti vládní koalici postupuje „systematicky – nebo spíš antisystémově – už dobrý rok“. Podle něj si prezident svým rozkolem s Minářem sám naběhl a vládním stranám naznačil, jak jej mohou v prezidentské volbě oslabit. „Stačí opakovat, že je lídrem a prezidentem opozice, který se snaží popírat výsledky demokratických voleb a narušovat vládnutí jejich vlády,“ říká Holec.
