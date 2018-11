Ministr Petříček: Slavkovský formát je významnou iniciativou, vztahy s Rakouskem chceme prohlubovat

Ministři zahraničí jednali o budoucnosti spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, tématem rozhovorů byly též perspektivy spolupráce v rámci regionálních uskupení Slavkovského formátu a Iniciativy tří moří, situace na západním Balkáně a Ukrajině.

Oba ministři se shodli, že naše politika musí být konstruktivní a předvídatelná v rámci EU. Ministr Petříček prohlásil, že „nemáme žádnou jinou alternativu, než v evropských strukturách.“ – „A žádnou jinou ani nehledáme,“ souhlasil s ním slovenský ministr Lajčák. Ministři diskutovali budoucnost spolupráce v rámci Visegrádské skupiny.

„V4 je jedna z platforem, která má za úkol prosazovat své zájmy v rámci EU. Zároveň by však měla mít širší agendu zapojení do evropských struktur. Věřím, že budeme pokračovat v trendu, který nastolilo slovenské předsednictví V4 a který znamenal dynamický Visegrád v rámci EU. Měla by to být též platforma, na které se bude společně řešit situace po brexitu,“ uvedl ministr Petříček.

Oba ministři též probrali perspektivy spolupráce v rámci dalších regionálních uskupení, jakými jsou Iniciativa tří moří či Slavkovský formát. „Jakožto předsedající země chceme začít naplňovat pracovní plán Slavkovského formátu. Pro nás je Slavkovským formát významnou iniciativou, protože chceme prohlubovat vztahy s Rakouskem. Naše postoje se často shodují a zároveň tento formát sledují se zájmem další země, které mají zájem o spolupráci.“

Dalším z témat rozhovoru byla také dlouhodobá situace na západním Balkáně a Ukrajině. Ministři si dále vyměnili zkušenosti o stavu příprav obou zemí na brexit a hovořili rovněž o aktuálním vývoji v otázce migrace.

