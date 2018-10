Ministr Plaga: Kontroly vyúčtování konkrétních dotací se zpřísňují

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já budu reagovat samozřejmě na předřečníka. Ale ještě předtím v těch úvodních pasážích dnešního projednávání tohoto bodu tady padly některé věci a já bych je rád osvětlil. Tady padly záležitosti týkající se toho, že současný stav je tristní na Ministerstvu školství. Padly tady nějaké věci o kauzách let minulých a samozřejmě ty kauzy tam byly, ty nálezy NKÚ tam byly a také bylo postupováno s těmi nálezy NKÚ. To znamená, že řada opatření se zavedla.

Takže abych zareagoval na pár věcí, co tady řekl kolega Bartoň. Ale neberu to nějak konfrontačně, jenom jako na ozřejmění té debaty. Co se týká peněz, které jdou na svazy, tak vězte, že právě tím, že to má povahu dotace, tak co se týká veřejných prostředků, tak se zpřísňuje kontrola vyúčtování té konkrétní dotace. Tedy pokud jste zaznamenali nějakou kauzu letošního roku třeba na FAČRu, tak se týkala nikoliv veřejných peněz, ale peněz soukromých, které tam měli a které nějakým způsobem přerozdělovali.

Tedy, a asi se shodneme na tom, že tím žádoucím stavem je také to, aby, pokud je to státní politika sportu, tak ty svazy by neměly libovolně přeposílat peníze do toho prostoru. Zase musím říct, že jsme urazili nějaký kus cesty a pokud mohou svazy využívat peníze na činnost a organizaci, tak pouze na předem zacílené projekty, které jsou pod nějakou kontrolou a nejsou to nahodilé akce.

A co se týká zrychlení dotačního procesu. Uvědomme si a já říkám, že velmi obtížně, tím, že je to navázáno na státní rozpočet, tak se k někomu dostávají prostředky 1. 1. kteréhokoliv roku. Technicky to prostě nejde. Ale musím říct, že se daří meziročně zrychlovat ten proces výplaty dotací.

A taková vlajková loď, která směřuje k jednotlivým jednotám a klubům, kdy čtyři a půl tisíce klubů i z důvodu výpadků prostředků na municipální úrovni, tak si žádá na centrální úroveň o peníze na provoz. A tím kritériem je počet sportujících dětí, tedy to, co chceme, tak se meziročně zvyšuje. Zvyšuje se už další rok po sobě, a pro příští rok opět, objem těch prostředků, které tam půjdou. To znamená z 960 milionů to půjde někam k jedné a půl miliardě. A ten počet klubů, které si žádají a které mají sportující děti, tak věřím, že se bude blížit šesti tisícům. Což v tuto chvíli z registrovaných asi devíti tisíc klubů je poměrně solidní číslo.

Ale - a teď se dostávám k jádru pudla - nebudu zastírat, že sport je jednou z agend velkého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. To znamená, že plně v souladu s programovým prohlášením vlády jakékoliv zlepšení v oblasti sportu, které tyto dobře nastartované procesy posune dál a umožní konkrétnímu vedení agentury, nebo ministerstva, když to tady padlo, věnovat se pouze agendě sportu, je krok správným směrem.

Co se týká připomínek, které vláda měla k poslaneckému návrhu, který podepsalo, tuším, 51 poslanců, tak ano, máte pravdu. Řada rezortů ty připomínky vznesla a já musím říct, že jsme se na vládě dohodli, že zpracujeme a předkladateli, respektive zástupcům předkladatelů, předáme vypořádání tak, jak bychom si představovali my jako ministerstva, že budou ty připomínky vypořádány.

K tomu došlo. To znamená, že pan kolega Hnilička má k dispozici v podstatě paragrafové znění k těm jednotlivým připomínkovým bodům. Takže za mě ty připomínky, které vláda měla, jsou zpracovány a myslím si, že mohou být velmi dobře diskutovány v rámci dalšího procesu, respektive tohoto legislativního procesu.

To znamená, je tu připraven komplexní pozměňovací návrh, nebo podklady pro kompletní pozměňovací návrh, který samozřejmě musí dát předkladatel. A tím pádem je možné, podle mého názoru, brát ty připomínky vlády jako vypořádané, nebo připravené k vypořádání v dalším průběhu legislativního procesu. Tedy, mám-li to přeložit do jednoduché češtiny, pustit do dalšího čtení tento návrh a tam je možné tyto věci zapracovat. Děkuji, to je pozice Ministerstva školství.

Psali jsme: Birke (ČSSD): Se sportem je třeba něco dělat Janda (ODS): Zákon by měl legalizovat veřejné peníze používané pro tělovýchovu Vondrák (ANO): Můžeme kontrolovat transparentně i agenturu pro sport Adamec (ODS): Dobrý úmysl nestačí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV