Ministr Plaga: Přijde mi zajímavá ta unikátní nehospodárnost

dovolte mi reagovat na to, co tady zaznělo v tom předchozím příspěvku. Protože to bylo v některých ohledech sice plamenné, ale falešné a nehorázné především. Takže pojďme si vysvětlit, jak jsou věci ve skutečnosti, byť musím říct, že mě v některých ohledech strašně ten projev bavil, hlavně co se týká eufemismů, které za chvilku řeknu, a které paní poslankyně Zajíčková použila.
Ale pojďme možná začít rovnou technicky po jednotlivých věcech. Je naprosto pokrytecké, co tady zaznělo ve vztahu k hodnotám, neb zrovna vy, paní poslankyně, a mohu vás oslovovati přímo, jste byla ten, kdo inicioval zákon, který z ukrajinských dětí, o kterých já jsem mluvil, udělal občany třetí kategorie, co se týká zápisů ve školách. Proto naprosto ta vaše slova neberu, protože to, co jste tady iniciovala vy v předchozí Sněmovně, je skutečný čin, který tváří v tvář těžké situaci v pražských a středočeských školách, ano, ale je tisíc jiných nástrojů, které jsou desegregační a které jsou správně, než že řeknete, že ukrajinské děti, kterých jste teď měla plná ústa, jak se jich zastáváte, poslala někam do třetí řady oproti všem dalším dětem.
Jak ta Sněmovna potom hlasovala, s tím já, který jsem tady neseděl, nesouzním. Získala jste pro to podporu. Ale ten, kdo s tím chodil a tímhle velkým kladivem se snažil spravit věc, která potřebovala hodinářskou práci, to jste byla vy. To je k těm hodnotám a skutečným činům. Takže začněte, prosím, u sebe. Tohle byla fakt velká věc, která opravdu měla dopad na ty ukrajinské děti. Ne, tady ty řeči u pultíku. Tak pojďme dál.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Rozebereme si strategii 2030+. Strategie 2030+ plně kopíruje strategii 2020 a neřekl bych, myslím si, že ta strategie byla přijímána, ostatně vládní programové prohlášení vlády Petra Fialy o této strategii hovořilo a plně se přihlásilo k tomu, že je potřeba zvyšovat podíl výdajů na školství tak, aby se dostal, respektive aby se udržel v té hodnotě roku 2021 tedy u průměru výdajů OECD.
Nesplnili jste to. Slíbili jste 130 procent učitelům, nesplnili jste to. To jsou tvrdá čísla, měli jste to ve vládním programovém prohlášení. Tak tady teďka to nezkoušejte zahrát tím, že se to ukázalo jako neefektivní. To, co jste jmenovala mezi úspěchy této vlády, tak vy o školství víte hodně, to znamená, víte, že jak ty nové modely toho, jak pojmout maturitní zkoušku, tak ty všechny další věci se prohnaly takzvaným pokusným ověřováním, tedy startovaly za té předchozí vlády té naší vlády 2017 až 2021. Stejně jako některé věci, které se posunuly teď. A za to já bych chtěl poděkovat. Třeba revize pregraduálního vzdělávání, to znamená příprava učitelů, tak se nezastavily během toho období a já za to děkuji, protože já jsem řekl, že školství má být apolitické. Ale prosím, nechlubte se cizím peřím! Zvlášť v situaci, kdy zastupujete stranu, na kterou se Starostové a nezávislí vymlouvali, když říkali, proč to nedopadlo v tom předchozím období, protože jim Stanjura z ODS nedal peníze na věci, které jsou potřeba. Ať to byli školní psychologové, ať to byli sociální pedagogové a další věci. Je to další pokrytecký způsob vyjádření, který jste tady předvedla.
To, co mě pobavilo naprosto, tak bylo to, že bude školství řízeno přes zmocněnce pro technické vzdělávání na MPO. Je úplně úsměvné, že řeknete, že přes zmocněnce pro technické vzdělávání, tedy asi jednu desetinu toho, co je v agendách Ministerstva školství, bude řízeno, bude řízena školská soustava. A ještě úplně bizarní je, že řeknete, že to tím pádem bude ovládat průmyslová lobby na MPO. Vzhledem k tomu, že vy jste Zajíčková a pan Zajíček je prezidentem Hospodářské komory, což je největší subjekt hospodářské a průmyslové lobby v České republice! (Hovoří nahlas.) Tak si to doma vysvětlete, že to tak není. Zeptejte se doma, protože manžel vám řekne, že skutečně přes vládního zmocněnce nebo zmocněnce MPO ministra Plagu řídit nebude. Nebo mu to jenom vyřiďte. Děkuju.
A teď vám chci poděkovat, protože ten pojem, který v politice se určitě dá používat, tak jsou procesní nedokonalosti, které jste použila proto, že jste zavedli a převedli nepedagogickou práci na obce. Akorát jste převedli 80 procent toho, co to stojí, akorát jste jim to na začátku neřekli, že převedete jenom čtyři pětiny. U těch odkladů bychom se také mohli bavit. To znamená, věci, které jste v tom systému udělali navzdory či proti strategii 2030+, kterou jste měli ve vládním programovém prohlášení, tak nazvete procesními nedokonalostmi. Líbí se mi to, je to úžasný eufemismus, politicky to má určitě velký potenciál tady toto sousloví. Porodní bolesti bych nenazval, nebo aktivity, které nebyly připraveny, nebyly na základě analýzy bych rozhodně nenazval, že mají jen porodní bolesti. Byť v principu převod nepedagogické práce i snížení míry odkladovosti jsou témata, na kterých se určitě shodneme.
Přijde mi zajímavá ta unikátní nehospodárnost, případně to, že není vize a kritika těch věcí poté, co jste čtyři roky byli ve vládě, poté, co jste čtyři roky mohli všechno posunout dopředu a ono se tak nestalo. To znamená, že pokud měly být ty změny, a ostatně vy jste tlačila systém 8+2, který se, tuším, neobjevil v programu do voleb, to znamená, byla to věc, kdy jste možná falešně lákala voliče na něco, co je vaší vlajkovou lodí, ale osobní nebo možná odéeskovou, to nevím, každopádně jste měli čtyři roky na toto prosadit. Co se týká toho způsobu financování, o kterém jste mluvila, čtyři roky jste s tím mohli něco udělat. Měla být v roce 2022 analýza, nebyla, jenom jste na konci a ne vy, ale možná pan ministr Bek, ale s přispěním vašeho ministra Stanjury prostě hledali peníze, abyste je ušetřili. I ten totální nepořádek v nepedagogických pracovnících a v tom převodu a posun na 1. 1. 2026 souvisel s tím, že v roce 2025 chtěl ministr Stanjura ušetřit 10 miliard korun v rozpočtu na těch číslech, proto také rozpočtové určení daní bylo napočítáno v plné hodnotě až do konce roku, ten výnos pro státní rozpočet, a nebylo tam, že od 1. 9. se to mění, ale na straně výdajové ty peníze chyběly.
Podotýkám, že 15. 12. teprve ty školy dostaly peníze na dofinancování svých platů právě proto, že od března váš ministr Stanjura tu situaci neřešil a tlačil to před sebou a vytloukal klín klínem. Takže je naprosto, až bych řekl pokrytecky nepřípustné, ale vlastně ve vašem případě typické, že tady říkáte něco poté, co máte máslo na hlavě, které je tak olbřímích rozměrů, že tak velký máslo jsem snad v životě neviděl. Prostě 15. 12. dorazily peníze a učitelé a ředitelé byli v nejistotě. A vy se tady teďka tváříte jako spasitelka českého školství a varujete před lobbistickými tlaky svého manžela. To mně přijde úplně bizár.
Co se týká toho, abych vám neutekl z té otázky na poslance Denise Doksanského. Postavím se k tomu čelem. Česká školní inspekce je ten subjekt, který to řešil, řeší a řešit bude a já mu do toho vstupovat jako ministr nebudu. Kdybych to udělal, tak teprve mě můžete plísnit, že dělám něco špatně. To znamená, Česká školní inspekce ty věci prošetřovala, prošetřuje a prošetřovat bude, pokud k tomu bude důvod. S výsledky se můžete samozřejmě seznámit nejenom tady ve Sněmovně, ale na stránkách, protože všechny zprávy České školní inspekce jsou veřejné.
Děkuji vám.
