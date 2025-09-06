Ministr Stanjura: Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali

07.09.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu e zdanění majetku.

Ministr Stanjura: Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura, ministr financí

Česko patří mezi vyspělé země s nejnižším zdaněním majetku. Jsme v Top 10 na světě!

Podle OECD tvoří výnosy z majetkových daní (např. daň z nemovitostí, dědická či darovací daň) méně než 1 % HDP.

Pro srovnání: ve Velké Británii je to okolo 4 %.

Co to znamená v praxi?

  • vlastnictví nemovitostí není u nás zatíženo nesmyslnými daněmi,
  • převody majetku mezi generacemi zůstávají férové,
  • lidé mají stabilní prostředí pro investice i budování vlastního zázemí.

Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali.

Ing. Zbyněk Stanjura

  • ODS
  • ministr financí
