Ministr Stanjura: Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali

Česko patří mezi vyspělé země s nejnižším zdaněním majetku. Jsme v Top 10 na světě!
Podle OECD tvoří výnosy z majetkových daní (např. daň z nemovitostí, dědická či darovací daň) méně než 1 % HDP.
Pro srovnání: ve Velké Británii je to okolo 4 %.
Co to znamená v praxi?
- vlastnictví nemovitostí není u nás zatíženo nesmyslnými daněmi,
- převody majetku mezi generacemi zůstávají férové,
- lidé mají stabilní prostředí pro investice i budování vlastního zázemí.
Peníze mají zůstat u lidí, kteří si je vydělali.
autor: PV