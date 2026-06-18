Ministr Šťastný: Český sport potřebuje nový rámec

19.06.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novému zákonu o sportu

Ministr Šťastný: Český sport potřebuje nový rámec
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Boris Šťastný

V Poslanecké sněmovně jsme zahájili debatu o podobě nového zákona o sportu. Společně se zástupci sportovních svazů, odbornou veřejností i poslanci jsme diskutovali o tom, jak nastavit moderní legislativu, která bude odpovídat potřebám českého sportu v 21. století.

Současný zákon pochází z roku 2001 a je zřejmé, že český sport potřebuje nový rámec. Nejen pro financování a fungování sportovních organizací, ale také pro systematickou podporu pohybu a zdravého životního stylu napříč celou společností.

Jsem rád, že se na potřebě změny shoduje napříč sportovním prostředím i politickým spektrem. Práce na návrhu nyní pokračují a cílem je předložit nový zákon o sportu vládě ještě v průběhu letošního roku.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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legislativa , sport , Šťastný , motoristé

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