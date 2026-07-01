Ministr Šťastný: Dozorčí komise neplní a neplnila svoji funkci

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych touto cestou reagoval na vystoupení mých předřečníků ve věci pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu zákona ve věci zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury.
Nejprve bych rád odpověděl na materii týkající se postavení ministra pro sport, prevenci a zdraví. Toto je dáno usnesením vlády České republiky, která schválila, že ministr pro sport, prevenci, zdraví je člen vlády bez portfeje při Úřadu vlády, odpovídá vládě za tvorbu, koordinaci a vyhodnocování státní politiky, sportu, prevenci a zdraví prostřednictvím pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Vykonává mezirezortní koordinační roli a předkládá vládě strategické a koncepční materiály v této oblasti. Ministr zejména vytváří a aktualizuje Národní strategii sportu a tělovýchovy a související akční plány.
Koordinuje sportovní politiku napříč rezorty a úrovněmi veřejné správy včetně krajů a obcí. Sleduje a koordinuje naplňování státní sportovní politiky Národní sportovní agenturou, předkládá vládě návrhy priorit a systémových změn v podpoře sportu, tedy financování infrastruktur a bezpečné sportovní prostředí, paralympijský sport, sport pro všechny a zastupuje Českou republiku, mezinárodní a evropské sportovní agendě na politické úrovni. Tolik tedy ke kompetencím, které mi byly svěřeny vládou České republiky.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
A nyní mi dovolte, abych pohovořil o důvodech, proč navrhujeme, aby dozorčí komise Národní sportovní agentury byla zrušena. Ten hlavní důvod je, že naší snahou by měla být odpolitizace, odpolitizace těchto institucí. V dozorčí komisi Národní sportovní agentury sedí vesměs politici volení Poslaneckou sněmovnou. Jsou to převážně poslanci nebo senátoři. A byť tu činnost vykonávají bezplatně, tedy bez nároku na odměnu, samozřejmě tato politizace tam musí být evidentní.
To, že ta dozorčí komise neplní a neplnila svoji funkci, ukazuje několik atributů. Jedním z atributů, na které bych upozornil, že zástupci Pirátské strany v minulém období, to znamená v minulém roce, kteří tam byli zastoupeni, odstoupili dokonce z členství v této agentuře se stejným odůvodněním.
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Je Petr Macinka arogantní?
Dozorčí komise Národní sportovní agentury zasedla naposledy 26. 9. roku 2025. Opakuji, tato komise zasedla 26. 9. 2025. Od té doby se nikdy nesešla, nejednala, neexistuje žádný zápis o její činnosti. To znamená, téměř tři čtvrtě roku fakticky nekoná. Už to je jenom důkaz toho, že skutečně nenaplňuje tento orgán záměr, se kterým možná kdysi předkladatelé zákona o podpoře sportu tento orgán zřizovali.
Naproti tomu máme tady standardní kontrolní mechanismy. Máme interní audit Národní sportovní agentury, který z mého podnětu koná a šetří. Máme Nejvyšší kontrolní úřad. To je přece hlavní autorita, nezávislý orgán, nezávislá státní instituce, nezávislá na politických vlivech. Není to skupina politiků jako v případě tohoto orgánu v Národní sportovní agentuře. Je to nezávislá instituce, která velmi pravidelně šetří všechny věci v Národní sportovní agentuře a výsledky tohoto šetření jsou potom předkládány kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny.
Je to veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí, případně dalších institucí. V tuto chvíli probíhá veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí České republiky z mého podnětu na Národní sportovní agentuře v souvislosti s předchozím hospodařením.
V tomto ohledu jsem přesvědčený, že ten návrh je správný, že by měl být uplatňován i v ostatních obdobných státních agenturách, že bychom měli odpolitizovat instituce v tomto ohledu a ponechat standardní kontrolní mechanismy.
Děkuji.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
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