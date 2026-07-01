Ministr Šťastný: Dozorčí komise neplní a neplnila svoji funkci

01.07.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. července 2026 k zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury

Ministr Šťastný: Dozorčí komise neplní a neplnila svoji funkci
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Boris Šťastný

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych touto cestou reagoval na vystoupení mých předřečníků ve věci pozměňovacího návrhu k tomuto návrhu zákona ve věci zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury.

Nejprve bych rád odpověděl na materii týkající se postavení ministra pro sport, prevenci a zdraví. Toto je dáno usnesením vlády České republiky, která schválila, že ministr pro sport, prevenci, zdraví je člen vlády bez portfeje při Úřadu vlády, odpovídá vládě za tvorbu, koordinaci a vyhodnocování státní politiky, sportu, prevenci a zdraví prostřednictvím pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Vykonává mezirezortní koordinační roli a předkládá vládě strategické a koncepční materiály v této oblasti. Ministr zejména vytváří a aktualizuje Národní strategii sportu a tělovýchovy a související akční plány.

Koordinuje sportovní politiku napříč rezorty a úrovněmi veřejné správy včetně krajů a obcí. Sleduje a koordinuje naplňování státní sportovní politiky Národní sportovní agenturou, předkládá vládě návrhy priorit a systémových změn v podpoře sportu, tedy financování infrastruktur a bezpečné sportovní prostředí, paralympijský sport, sport pro všechny a zastupuje Českou republiku, mezinárodní a evropské sportovní agendě na politické úrovni. Tolik tedy ke kompetencím, které mi byly svěřeny vládou České republiky.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

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  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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A nyní mi dovolte, abych pohovořil o důvodech, proč navrhujeme, aby dozorčí komise Národní sportovní agentury byla zrušena. Ten hlavní důvod je, že naší snahou by měla být odpolitizace, odpolitizace těchto institucí. V dozorčí komisi Národní sportovní agentury sedí vesměs politici volení Poslaneckou sněmovnou. Jsou to převážně poslanci nebo senátoři. A byť tu činnost vykonávají bezplatně, tedy bez nároku na odměnu, samozřejmě tato politizace tam musí být evidentní.

To, že ta dozorčí komise neplní a neplnila svoji funkci, ukazuje několik atributů. Jedním z atributů, na které bych upozornil, že zástupci Pirátské strany v minulém období, to znamená v minulém roce, kteří tam byli zastoupeni, odstoupili dokonce z členství v této agentuře se stejným odůvodněním.

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Dozorčí komise Národní sportovní agentury zasedla naposledy 26. 9. roku 2025. Opakuji, tato komise zasedla 26. 9. 2025. Od té doby se nikdy nesešla, nejednala, neexistuje žádný zápis o její činnosti. To znamená, téměř tři čtvrtě roku fakticky nekoná. Už to je jenom důkaz toho, že skutečně nenaplňuje tento orgán záměr, se kterým možná kdysi předkladatelé zákona o podpoře sportu tento orgán zřizovali.

Naproti tomu máme tady standardní kontrolní mechanismy. Máme interní audit Národní sportovní agentury, který z mého podnětu koná a šetří. Máme Nejvyšší kontrolní úřad. To je přece hlavní autorita, nezávislý orgán, nezávislá státní instituce, nezávislá na politických vlivech. Není to skupina politiků jako v případě tohoto orgánu v Národní sportovní agentuře. Je to nezávislá instituce, která velmi pravidelně šetří všechny věci v Národní sportovní agentuře a výsledky tohoto šetření jsou potom předkládány kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Je to veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí, případně dalších institucí. V tuto chvíli probíhá veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí České republiky z mého podnětu na Národní sportovní agentuře v souvislosti s předchozím hospodařením.

V tomto ohledu jsem přesvědčený, že ten návrh je správný, že by měl být uplatňován i v ostatních obdobných státních agenturách, že bychom měli odpolitizovat instituce v tomto ohledu a ponechat standardní kontrolní mechanismy.

Děkuji.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

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  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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sněmovna , SPZ , Šťastný , motoristé , NSA , 24. schůze , dozorčí komise , 1.7

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