Ministr Ťok: Přidávání dalších vozů v Hradci Králové naráží na technologické limity

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Podale prostřednictvím pana předsedajícího. Mně to příliš úsměvné nepřišlo. Za prvé bych se vám chtěl omluvit, zejména za neprofesionální chování některých zaměstnanců na dráze. Já tady mám takový dlouhý popis této linky. Já možná z toho zacituji jenom jednu věc a v každém případě budu chtít tuhle záležitost probrat s managementem Českých drah, protože to určitě není profesionální.

Já tady mám informaci, že linka je v provozu v taktu šedesát minut s ojedinělými mezerami v přepravním sedle z důvodu omezené kapacity jednokolejné trati, kde musí být zajištěn prostor též pro regionální a nákladní dopravu. Není možné ten interval mezi vlaky zkrátit, že by jezdil častěji. Základní kmenová souprava je tvořena čtyřmi vozy, z čehož polovinu jednoho vozu tvoří oddíl první třídy. V soupravě je řazen též víceúčelový vůz pro přepravu zavazadel, zejména jízdních kol.

Tato souprava kapacitně stačí pro většinu spojů v průběhu dne, ale vybrané vlaky v ranní a dopolední špičce jsou posilovány a to více, než na dvojnásobek kapacity, to je o pět dalších vozů. Přidávání dalších vozů v Hradci Králové naráží na technologické limity této uzlové stanice. Delší soupravy, než je současných osm až devět vozů, by navíc v některých stanicích překračovaly délky nástupišť.

V současné době jsou vlaky této linky postiženy četnými výlukovými pracemi v úseku Praha - Velký Osek, kdy dochází k výrazné modernizaci drážní infrastruktury. Z tohoto důvodu byla v letošním roce většina vlaků odkloněna v úseku Praha - Nymburk přes Prahu Libeň a Poříčany, přičemž z důvodu zlepšení informovanosti cestujících budou vlaky jezdit po celou dobu platnosti jízdního řádu 2018 až 2019 pravidelně.

Já bych vás možná jenom poprosil, jestli mi dáte písemně tu vaši interpelaci a já bych chtěl, aby mi přesně na tento případ členové představenstva dali odpověď. Děkuji.

Dan Ťok BPP



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Podal (SPD): Mají cestující započít se sbírkou na vagón, nebo si nějaký starší zrenovovat? Cestující na železnici stále přibývají, České dráhy proto posilují vlaky Dan Ťok chce celému světu předvést, jak umíme stavět dálnice Vláda schválila další liberalizaci českých železnic, na odškodnění následků sucha uvolní minimálně dvě miliardy korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV