Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky

Prvního září vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování, která přináší největší změny za více než třicet let tak, aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky.
Cílem novely je mj. přiblížit školní stravování současným výživovým doporučením, zvýšit kvalitu i pestrost jídelníčků a omezit nadměrný příjem soli, přidaného cukru a vysoce průmyslově zpracovaných potravin.
Vyhláška počítá s přechodným obdobím do září 2026, které dává školním jídelnám až do 1. září 2026 čas na postupný přechod na nová pravidla.
