Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky

03.09.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novým pravidlům stravování ve školách.

Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Prvního září vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování, která přináší největší změny za více než třicet let tak, aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky.

Cílem novely je mj. přiblížit školní stravování současným výživovým doporučením, zvýšit kvalitu i pestrost jídelníčků a omezit nadměrný příjem soli, přidaného cukru a vysoce průmyslově zpracovaných potravin.

Vyhláška počítá s přechodným obdobím do září 2026, které dává školním jídelnám až do 1. září 2026 čas na postupný přechod na nová pravidla.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Právě se děje. Náměstek Tůma z Chomutova: Je tu zaděláno na obrovský problém
„Odkud je ta ropa?“ Na Fialu dorážel divák. Pazderková ho „ukončila“
„A není to jinak?“ Rakušan čeká „kompro“. Jeho verze napadena
„Fiala nemá koule, v koalici dělá děvk*.“ Topolánek soptil do kamer

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vítáte změnu stravování ve školách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jestli projde šmírování korespondence

a já se obávám, že projde, protože komise si vždy prosadí svou, tak jak to jako bude vypadat v praxi? Kdo by jako přesně mohl korespondenci sledovat? Na základě čeho a koho přesně? Nebo to bude někdo číst korespondenci všech, co ji vedou? A bude i nějak archivována?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky

19:03 Ministr Válek: Aby se děti stravovaly chutně, zdravě a v souladu s nejnovějšími poznatky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novým pravidlům stravování ve školách.