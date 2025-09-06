Ministr Výborný: Máme druhé nejlevnější potraviny ve střední Evropě

07.09.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám potravin.

Ministr Výborný: Máme druhé nejlevnější potraviny ve střední Evropě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Jak je to s cenami potravin ve skutečnosti: Máme 2. NEJLEVNĚJŠÍ POTRAVINY ve střední Evropě – jen o 3 % dražší než v Polsku!

A není to náhoda:

  • snížili jsme DPH na potraviny na 12 %
  • podporujeme farmáře, producenty i lokální výrobce → vyšší konkurence = nižší ceny
  • tlačíme na férové chování řetězců i potravinářů

Proto nevěřte lžím Konečné, Okamury a Babiše. Za námi nejsou jen sliby, ale konkrétní činy.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
autor: PV

