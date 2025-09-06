Ministr Výborný: Máme druhé nejlevnější potraviny ve střední Evropě

Jak je to s cenami potravin ve skutečnosti: Máme 2. NEJLEVNĚJŠÍ POTRAVINY ve střední Evropě – jen o 3 % dražší než v Polsku!
A není to náhoda:
- snížili jsme DPH na potraviny na 12 %
- podporujeme farmáře, producenty i lokální výrobce → vyšší konkurence = nižší ceny
- tlačíme na férové chování řetězců i potravinářů
Proto nevěřte lžím Konečné, Okamury a Babiše. Za námi nejsou jen sliby, ale konkrétní činy.
Mgr. Marek Výborný
autor: PV