Ministr Výborný: Poskytneme dotace zemědělcům, kteří se dobře starají o půdu

09.10.2025 17:17 | Monitoring

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2025.

Ministr Výborný: Poskytneme dotace zemědělcům, kteří se dobře starají o půdu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Stejně jako v loňském roce bude Státní zemědělský intervenční fond vyplácet zálohy u vybraných podpor, a to ve výši 70 %. Oproti předchozím rokům mohou letos zemědělci žádat o nové typy environmentálně orientovaných plateb. Přímé platby jsou jednou z hlavních zemědělských dotací. Zemědělci dostanou letos v rámci I. pilíře Společné zemědělské politiky vyplaceno více než 20 miliard korun, z toho necelých 6,2 miliardy bude poskytnuto na základní platbu BISS a 4,6 miliardy na doplňkovou redistributivní platbu poskytovanou na prvních 150 hektarů každého zemědělského podniku.

Stejně jako v minulých letech zemědělci získají příspěvky na takzvané citlivé komodity (CIS, dříve VCS), které čelí určitým obtížím a jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. V ČR jde např. o chov dojnic nebo pěstování vybraných druhů ovoce a zeleniny. Platby vázané na produkci budou financovány částkou 3 miliardy korun. Na platbu pro malé zemědělce, která má přispět ke stabilizaci příjmů drobných hospodářství s výměrou do 10 hektarů, je pro rok 2025 vyčleněno téměř 87 milionů. Platba se malým zemědělcům poskytne na maximální výměru 4 hektary. Mladým zemědělcům do 40 let pak připadne téměř 170 milionů korun.

Na podporu postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a důraz na udržitelnost je v přímých platbách vyčleněno 6 miliard korun. Mezi tyto podpory patří základní celofaremní ekoplatba (s dotací ve výši 5,5 miliardy), prémiová celofaremní ekoplatba (za 92,5 milionu) a také platby zcela nové, o které mohou zemědělci letos požádat poprvé.

„Nové podpory směřujeme zejména do udržitelného a šetrného hospodaření, na rozvoj krajinných prvků a biodiverzitu. Poskytneme dotace zemědělcům, kteří se dobře starají o půdu, jako o cenný zdroj, který musíme uchovávat i pro další generace,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Mezi nové podpory patří Udržitelné hospodaření s živinami, je platbou, která má snížit ztráty dusíku a fosforu z půdy při udržení základní půdní úrodnosti, a to při vhodném hospodaření s organickou hmotou (alokace 375,1 milionu korun).

Ekoplatba na údržbu krajinných prvků s alokací roku 2025 ve výši 29,2 milionu bude motivovat k zodpovědnému přístupu v péči o krajinné prvky, které jsou důležité pro přírodní biotopy. Dotace pomůže zemědělcům udržovat krajinné prvky v dobrém stavu, aby plnily svoji enviromentální funkci a nedocházelo k jejich degradaci či zániku.

Ekoplatba na podporu nových krajinných prvků se zavádí s cílem zvýšit množství krajinných prvků v zemědělské krajině. Na tuto platbu je s ohledem na zájem zemědělců v roce 2025 vyčleněno 0,2 milionu korun.

Další nová nadstavba základní celofaremní ekoplatby je podpora Pásového střídání plodin s roční alokací 13,8 milionu korun. Pásové střídání je technologie pěstování plodin při vrstevnicovém obdělávání půdy, které využívá ochranný účinek vegetačního pokryvu. Jde o pravidelné střídání ochranných a chráněných pásů, které jsou produkčními plochami a jsou doplněné stabilizačními plochami.

tab

Pro přímé platby existuje konstantní finanční příděl, který je ve Strategickém plánu společné zemědělské politiky stanoven pro celé období 2023–2027. Meziroční rozdíly obálek na jednotlivé intervence způsobují meziroční kurzové rozdíly. Samotnou sazbu daného roku významně ovlivňuje objem přijatých žádostí – na kolik hektarů, resp. zvířat, si žadatelé svou žádost podají. Ministerstvo zároveň využívá flexibilitu umožněnou evropskou legislativou a přesouvá prostředky mezi jednotlivými intervencemi tak, aby byly přidělené finance, pokud možno, vyčerpány beze zbytku.

