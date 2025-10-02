Ministryně Černochová: Dva dny, dvě zprávy ze světa k českým volbám

02.10.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k muniční iniciativě.

Ministryně Černochová: Dva dny, dvě zprávy ze světa k českým volbám
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Dva dny, dvě zprávy ze světa k českým volbám:

New York Times, 30. září 2025: "Bez systému, jako je česká muniční iniciativa, není jasné, jak by Ukrajina uspokojila své potřeby munice."

Ruský server Lenta.ru, 1. října 2025: "Česká muniční iniciativa je bohužel efektivní, po volbách v ČR by mohla být přehodnocena."

Naši spojenci dobře ví, že to, co děláme je správné, a zrušení muniční iniciativy by podrazilo Ukrajině nohy a ohrozilo bezpečnost celé Evropy.

V Rusku už skoro slaví, aniž by se u nás otevřely volební místnosti.

Prosím, nedovolme to! Přijďte k volbám a volte koalici SPOLU. Volte naše bezpečí a svobodu!

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany
