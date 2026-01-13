Ministryně Schillerová: Ta cesta nebude snadná, ale bude poctivá

Vážené dámy, vážení pánové,
na Ministerstvu financí naproti kanceláři ministra a nyní tedy kanceláře mé je historické tablo s fotografiemi všech ministrů financí od dob, kdy bylo založeno Československo. Od 15. prosince loňského roku, kdy jsem byla jmenována do čela tohoto rezortu, jsem kolem něj prošla nesčetněkrát. Chovám hlubokou úctu k jménům, jako byl Alois Rašín nebo Karel Engliš. A nikdy bych si nedovolila se s nimi srovnávat. Dovolím si ale na tomto místě při příležitosti žádosti o důvěru této ctihodné Sněmovny drobné srovnání s mými předchůdci z novodobých dějin, tedy od vzniku České republiky v roce 1993, respektive drobné srovnání výsledků.
A propos, jaké jsou hlavní úkoly ministra financí? Určitě sestavit státní rozpočet a udržet ho co nejblíže vyrovnané bilanci nebo dokonce v přebytku a nezaškrtit přitom ekonomiku. Česká republika dosáhla přebytkového rozpočtu ve své novodobé historii jenom pětkrát. Stalo se tak v letech 1993 až 1995, přebytky tehdy činily 1,1 miliardy korun v roce 1993, 10,4 miliardy v roce 1994 a o rok později 7,2 miliardy korun. Ministrem financí byl tehdy Ivan Kočárník. Rekordní přebytek se podařilo vykázat v roce 2016, a to ve výši 61,8 miliardy korun. Stalo se tak v době, kdy byl ministrem financí dnešní premiér Andrej Babiš. Popáté jsme hospodařili v černých číslech v roce 2018. Přebytek byl téměř 3 miliardy a já jsem dodnes hrdá na to, že jsem se tím zařadila mezi pouhé tři šéfy rezortu financí, kteří hospodařili s plusovým saldem.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jaké jsou další hlavní úkoly ministra financí? Stabilizovat ekonomiku. Jistě. Rozpočet není ryzí účetnictví a ministr financí je chtě nechtě klíčovou postavou jakékoliv vlády pro oblast hospodářské politiky. Nejednou se stalo, že neústupný důraz na škrty a zvyšování daní sice možná krátkodobě vylepšil vykázanou bilanci, ale prohloubil recesi nebo způsobil vleklou hospodářskou stagnaci. Všichni si pamatujeme rok 2012 stejně jako léta 2022, 2023 a 2024. Ztracené roky, kdy tvrdohlavé a tupé škrty způsobily více škody než užitku. V případě druhé z jmenovaných ér, pak bohužel platíme účet dodnes, protože ztracený potenciální produkt vychýlil Česko na nižší růstovou trajektorii a za efekt nižší základny platíme ve vysokých desítkách miliard příjmů každý jeden rok včetně toho letošního.
Jaké jsou další úkoly ministra financí? Ministr financí zodpovídá za příjmovou stránku rozpočtu. Jeho vysvědčením jsou mezinárodní srovnání v oblasti šedé ekonomiky, vyjetí GAP a plnění plánu u jednotlivých daňových titulů. Jsem skálopevně přesvědčena, že důraz, který této oblasti položilo v roce 2014 hnutí ANO, znamenal zásadní kvalitativní změnu k lepšímu. Konec karuselových podvodů na DPH, konec Prahy jako daňového ráje, úspěšný boj s transferovými cenami, zdanění internetových gigantů, skutečné zdanění hazardu, boj se zatajenými tržbami, Daňová Kobra nebo druhý nejlepší zákon roku 2016, elektronická evidence tržeb. To jsou jen některé z projektů, které stály za tím, že se Česko zařadilo mezi nejúspěšnější země v oblasti boje s úniky na DPH v Evropě, které stály za tím, že Česko přestalo být rejdištěm daňových podvodníků a zločinců, kteří se museli přesunout jinam.
Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, nepředstupuji před vás jako člověk, který by byl politicky nepopsaným listem. Mám za sebou čtyři roky v čele Ministerstva financí, se kterými je spojeno velké množství práce a projekty, na které můžeme být společně hrdí. Ať už je to on-line Finanční úřad, paušální daň, dluhopis republiky, úspěšné centrální nákupy, úspěšná regulace hazardu nebo třeba kompenzační bonus, který v těžké době covidu rychle a efektivně pomohl stovkám tisíc živnostníků, a to při zcela minimální chybovosti a zneužitelnosti, jak konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad.
Když jsem veřejné finance odevzdávala svému nástupci, měli jsme šestý nejnižší dluh ze všech 27 členů Evropské unie. V HDP na hlavu jsme předběhli Španělsko, Portugalsko i Itálii. Naše země byla premiantem v oblasti mezinárodních investičních arbitráží, počet heren za naší vlády klesl o 80 procent a firmy i domácnosti profitovaly z klesajících daní.
Jen zrušením superhrubé mzdy se českým zaměstnancům zvedl čistý příjem o 7 procent, díky čemuž Česko konečně přestalo být zemí s nejvyšším zdaněním práce ve vyspělém světě, ale zařadilo se zhruba na průměr.
Ale nechci se ohlížet jenom do minulosti. Česko potřebuje neméně práce v letech nadcházejících. Čekají nás obrovské výzvy. Ve světě roku 2026 stále více platí, že vítěz bere vše. Jinými slovy, uspějí pouze ty země, které se dokáží přizpůsobit, udrží si konkurenceschopnost, budou dostatečně inovativní a nezaspí v budování infrastruktury. Má-li Česko vítězit, musí mít odvážnou hospodářskou strategii a ta nesmí zůstat na papíře, ale musí se realizovat. A musí se realizovat neodkladně, protože konkurence Česka také nespí. Čím dříve potřebné kroky provedeme, tím šťavnatější bude ovoce, které budeme sbírat v budoucnosti. Nemůžeme si dovolit přešlapovat na místě, nemůžeme si dovolit kvůli nerealisticky sešněrovaným národním pravidlům rozpočtové odpovědnosti, bez skrupulí přitom reálně už léta překračovaným, propásnout příležitost udělat z Česka opět zemi pro budoucnost.
Účetní formalismus vede jen k nebezpečným účetním trikům. K čemu je nám naoko dodržovaný zákon, když se na pozadí skrývá rozpočtový trik tu za 50, tu za 100 miliard? K čemu je nám zelená fajfka u národních fiskálních pravidel, když se naše zdravotnictví řítí do kolapsu a kvůli drahým energiím zavírá jeden zaměstnavatel za druhým?
Dejme si realistické cíle. A ten by v případě České republiky měl být na úrovni evropských fiskálních pravidel, tedy že by deficit veřejných financí neměl přesáhnout tři procenta HDP. Toto pravidlo nám zaručí, že budeme stále blízko vyrovnané bilanci a také to, že budeme dále patřit mezi rozpočtově nejzodpovědnější země Evropské unie. Je to realistický cíl, který nám zároveň umožní posunout Česko dál, zvýšit jeho produktivitu, posunout ekonomiku na vyšší přidanou hodnotu a zajistit tak potřebné příjmy i v budoucnu. Jen díky nim budeme v delším období moci opět směřovat směrem k vyrovnaným rozpočtům, tak, jako třeba právě v roce 2018, kdy to bylo naposledy. Proč ne?
Nabízím odvahu, nabízím odvahu růst s vědomím, že jedno procento hospodářského růstu znamená více než 20 miliard korun do státního rozpočtu a zároveň adekvátně vyšší základnu v letech následujících. Dávám zelenou hospodářské strategii. Nabízím stabilitu a pozitivní očekávání. Říkám dost škodlivému škrtání například v energetické politice a dušení lidí a firem vysokými daněmi. Cesta ke zdravým veřejným financím vede jedině přes zdravou ekonomiku. Aby firmy více investovaly a Česko bylo atraktivnější, snížíme firemní daň z 21 na 19 procent, to znamená více investic a více dobrých pracovních míst.
Další drakonické zvyšování odvodů živnostníkům, ke kterému došlo od 1. ledna, nekompromisně zrušíme. Konec zvyšování daní živnostníkům. Není možné jim daňovým balíčkem zvýšit odvody o 50 000 za tři roky a myslet si, že je tím nevyháníme do šedé zóny, nepřifukujeme inflaci a netlumíme podnikavost.
Budeme podporovat inovace, startupy a vyšší přidanou hodnotu. Zaměstnanecké akciové plány, jednodušší najímání zahraničních profesionálů, speciální zákon o startupech, podpora inovativních firem přes odpisovou politiku a přes penzijní fondy, to všechno udělá z Česka centrum excelence v oblasti inovací a startupové infrastruktury.
Sjednotíme DPH v gastronomii na 12 procentech, protože restaurace a služby potřebují opět dýchat. Zaměstnanci v gastronomii, kuchaři, servírky, číšníci, barmani, těm všem konečně zajistíme spravedlnost, protože dobrovolné spropitné v gastronomii osvobodíme od daně a pojistných. Konečně se stanou jejich legálním příjmem. Lidé z gastra díky tomu dosáhnou na hypotéky, úvěry, dostanou spravedlivý důchod. Obrovsky si polepší, stejně jako si polepší hospodští a restauratéři, kteří budou mít konečně v tržbách pořádek a stát to nebude stát nic.
Naše další priorita. Zatočíme s šedou ekonomikou a plýtváním. Kvůli toleranci šedé ekonomiky, cash only v praxi, zaměstnávání načerno, zrušení EET a celkovému přístupu mého předchůdce k této problematice přišly veřejné rozpočty o vysoké desítky miliard korun ročně. To napravíme. Daně se musí vybírat, nikoliv zvyšovat.
Spustíme EET 2.0, jednoduché, moderní a zdarma a spojíme ho s daňovými benefity, takže každý, kdo platí daně, si může jenom polepšit. Zřídíme digitální Daňovou kobru s využitím umělé inteligence proti podvodům a praní špinavých peněz.
Již nyní pracujeme na specializovaném útvaru pro boj s nelegálním zaměstnáváním, kde podle Nejvyššího kontrolního úřadu přichází Česko až o 20 miliard ročně. Memorandum o spolupráci všech klíčových orgánů státní správy podepíšeme na přelomu ledna a února.
Zachováme českou korunu, euro přijímat nebudeme. Česká koruna je klíčem k naší suverenitě a v našich rukou také zůstane.
Zjednodušíme lidem život, dokončíme on-line Finanční úřad a mobilní aplikaci, aby daňové přiznání nebylo noční můrou.
Znovu nabídneme oblíbené dluhopisy republiky, bezpečný a výhodný způsob, jak zhodnotit úspory českých rodin od tisícikoruny až po 3 miliony korun.
Ukončíme praxi, kdy na úrocích ze státního dluhu mohly profitovat jen zahraniční bankovní domy a institucionální investoři.
Zatraktivníme soukromý penzijní pilíř, kde za Fialovy vlády skončilo půl milionu klientů. Snížíme poplatky placené fondům a přilákáme mladé střadatele. Banky už nebudou tím, kdo diktuje úředníkům ministerstev paragrafovaná znění zákonů.
Jako ministryně financí jsem připravena být svým vládním kolegům přísným a důrazným protějškem, který se postará o to, že obrátíme trend nárůstu provozních výdajů státu přesně opačným směrem. Náklady, které v posledních čtyřech letech narostly ze 70 na 120 miliard ročně, budou zase klesat tak, jako tomu bylo do roku 2021, a to nejméně o 5, ideálně 10 procent ročně.
Fiskální tlak už nebude mířit do sociální oblasti a důchodů, ale tam, kam patří, na personální, procesní a provozní agendy státu. Budeme důsledně digitalizovat a díky tomu si budeme moci dovolit snižovat počty úředníků.
Některé agendy jsme zrušili bez náhrady, třeba takzvané zelené rozpočtování, nebo zbytečná ministerstva na Úřadu vlády, nebo agendy respektive a další budou pokračovat po personálních auditech, interních personálních auditech. Ano, čeká nás mnoho práce, pokud tato ctěná Sněmovna nám dá důvěru, a věřím, že ji dostaneme. Naše výsledky z minulého období jsou ale důkazem, že dokážeme zařadit vysoký rychlostní stupeň a naplánované cíle opravdu splnit. Že dokážeme doručit to, co jsme slíbili. Klíčem je každodenní tvrdá týmová práce od rána do večera, od pondělí do neděle. Ta cesta nebude snadná, ale bude poctivá.
Vyrovnané rozpočty ani prosperující ekonomika nepřijdou samy od sebe. Cesta tupých škrtů nevede ani k jednomu. A státní rozpočet je veledůležitý zákon roku. Ale nepleťme si ho prosím s cílem hospodářské politiky, je to stále jenom nástroj. Cílem je lepší život v České republice, lepší životy dnešních i budoucích občanů, lepší Česko. A já vám slibuji, dostaneme-li důvěru, naše programové prohlášení splníme do posledního bodu, českou ekonomiku čekají úspěšné roky. České veřejné finance čeká stabilita, poctivé podnikatele férové prostředí a daňové podvodníky těžké, ale opravdu mimořádně těžké časy. Ty poctivé naopak nižší daně a vyšší zisky.
Děkuji vám za pozornost.
