Ministryně Schillerová: To bychom zasypali klienty dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají

Jenom velice ve stručnosti zareaguji. Chtěl bych ocenit to, že tento zákon má podporu i u opozice. To velmi oceňuji, protože si myslím, že skutečně řeší velké problémy a zejména problémy v Praze. Myslím si, nechci už vůbec připomínat to, že tato novela je komplexní z dílny Ministerstva financí, to je zbytečné, to jsme si tady řekli a nechci skutečně tady znovu to vytahovat a vyzdvihovat, ale jsem ráda, že se i počkalo, zase to zpoždění nebylo tak velké, my jsme na té novele pracovali velmi usilovně a velmi jsme se snažili ji předložit rychle, proto je tady tak brzo . Jenom bych možná k té poznámce pana poslance Rakušana: kdyby ty předsmluvní instrumenty - my je tam dneska máme - a právě kdyby fungovaly, tak jsme dneska nemuseli projednávat tu novelu. A volá se tady, opakovaně to slýchám, snažte se odstranit byrokratickou zátěž, snažte se prostě zjednodušovat procesy. Tady bychom zasypali ty klienta zase dalšími papíry navíc, ve kterých se nevyznají, když to řeknu lidově. Myslím si, že právě tak, jak je to teď tam uvedeno v té novele, tak je to správně. Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



ministryně financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Já bych si velmi přál, aby v uvozovkách zvlášť ti poctiví směnárníci z toho něco měli Rakušan (STAN): Konzultoval jsem to jak se zástupcem ČNB, tak se zástupci dTestu Nacher (ANO): Není to pouze o nevýhodném kurzu, jsou i různé finty, na které normální smrtelník nemá šanci přijít Okamura: Najednou jsou tady všichni odborníci na cestovní ruch

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV