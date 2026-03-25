Munzar (ODS): Stát by měl více důvěřovat živnostníkům

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,
já než se dostanu na to, co trpělivě čekám na vystoupení k tomuto tisku, abych sdělil i to, jak probíhala debata na našem klubu, určitě budete překvapeni, tak mi dovolte na začátku, nehlásil jsem se do faktických, ale stejně potřebuju zareagovat na vás, pane předsedo, vaším prostřednictvím. Vy jste tady v tom svém plamenném úvodu, kdy jste oslovoval ne nás, ale oslovoval jste voliče, tak jste provázel projednávání tohoto tisku s reakcí na Írán. Víte, jaká je fakticky reakce vaší koalice, které je SPD součástí, na to, co se děje na vývoj pohonných hmot, je to absolutní, absolutní nula.
Vy jste se před čtyřmi lety, když byla podobná situace, tak jste se fotili nejenom zástupci hnutí ANO, ale i zejména poslanci SPD, tak jste se fotili skoro každý den u těch stojanů, každý den jste na sociální sítě dávali, jak cena roste a vykřikovali jste, jak má vláda tehdy Fialova rychle zareagovat, že nestačí kontroly marží, že se mají zastropovat ceny, že se má odpustit DPH. Ty recepty mimochodem, které jste doporučovali, když vyzkoušeli v Maďarsku, tak nefungují, protože vedou k nedostatku pohonných hmot. My jsme snižovali spotřební daň, stejně takové opatření jsme navrhli i letos a výsledkem je mlčení. Takže provázat tady tento tisk, který tady byl dříve, než vůbec někdo o Íránu věděl, s nějakou kompenzací na Íránu je opravdu, opravdu mimo mísu.
Vy jste mluvil o slibech. Já připomenu taky jeden. Vy jste slibovali snížení daní firem, právnických osob o dvě procenta. Zjistili jste, narazili jste na ekonomickou realitu, na realitu našich veřejných financí a z toho slibu jste ustoupili, že snížíte o dvě procenta tuto daňovou zátěž. No kdyby veřejné finance byly v daleko lepším stavu, tak samozřejmě by nedošlo ani k tomu zvýšení. Jenom chci upozornit, že i v tomhletom vy začínáte hned na začátku porušovat vaše sliby.
Za třetí, co tady chci zdůraznit. No, jeden příklad. Vysoké deficity. Vy jste nás i SPD kritizovali za vysoké deficity celé čtyři roky, celou kampaň, vůbec jste si nevšimli a vůbec jste to neřekli ani vašim voličům, že tempo zadlužování se přes ty vysoké deficity snižovalo. A co vidíme dnes? Zvýšený deficit na tento rok. Premiér vaší koalice, šéf vaší koalice, šéf vašich ministrů říká do médií opakovaně, že příští rok bude ten deficit ještě vyšší. Jdete cestou zvyšování tempa zadlužování, přestože nám jste vytýkali to snižování tempa zadlužování a vysoké deficity, schovávali jste to za absolutní za absolutní čísla. Takže prosím, ten váš plamenný projev může oslovit někoho, vaše voliče, ale živnostníkům je potřeba říct že jste zapomněl, zapomněl v tom svém projevu říci na to, co Fialova vláda pro ty živnostníky všechno udělala.
Zvýšili jsme možnost paušální daně na 2 miliony, aby živnostníci nebyli trápeni vysokou administrativou. Zvýšili jsme obrat pro povinnou registraci DPH na 2 miliony, protože právě plátci DPH mají tu daňovou administrativu a všechny ty papíry spojené s daněmi nejvyšší, takže jsme zvedli z 1 milionu na dva. Navázali jsme tím na zvýšení daňových výdajových paušálů pro živnostníky na 2 miliony, které jsme prosadili v tom předchozím minulém období jako ODS. Zrušili jsme silniční daň pro vozidla pro 12 tun, což také pomohlo těm živnostníkům. Zvýšili jsme roční částku, do které se nepodává daňové přiznání pro živnostníky do 50 000 korun příjmů za rok. Snížili jsme pokuty pro malé živnostníky za špatně vyplněné nebo pozdě odevzdané kontrolní hlášení na polovinu. A proč jsme to všechno dělali? Protože tady chci zdůraznit a říct za ODS, že pro nás byli vždycky živnostníci ti, kteří poskytují ty své služby svému okolí a my jsme si jich za to vždycky vážili a vždycky jsme si vážili lidí, kteří po státu de facto nic nechtějí, naopak si vydají na nelehkou cestu podnikání. A nejenom že do okolí nabízejí své služby, ale přispívají k ekonomickému potenciálu České republiky a mnohdy zaměstnávají a dávají práci těm ostatním.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Ano, koaliční vládnutí, a sami to mnohdy poznáte, přináší kompromisy, mnohdy krvavé kompromisy. Přímo jedním z takových, a já už jsem to tady říkal v prvním čtení, jedním z takových krvavých kompromisů bylo to skokové a příliš rychlé zvyšování výdajů na pojistné, na sociální zabezpečení, které skutečně může u některých vést k tomu, že se mohou dostat za hranu a za hranici toho, kdy se živnostníkem být vůbec vyplatí.
Pak je otázka, co se s takovými lidmi stane, zda nepůjdou třeba na Úřad práce a například nezačnou čerpat podporu v nezaměstnanosti a vyčerpávat náš sociální systém, místo aby do něj alespoň něco přispívali.
Budou pracovat - další otázka - budou třeba pracovat načerno a nebudou odvádět žádné odvody a žádné pojistné a žádné daně, protože to samozřejmě hrozí u těch, kteří jsou na hradě (hraně?) své ekonomické života schopnosti. A co je pro naši ekonomiku důležitější? Jestli tato cesta, nebo cesta toho, že ti živnostníci svou ekonomickou činností přispívají k potenciálu, k výkonnosti a růstu české ekonomiky.
A navážu na tu diskusi, které tady probíhaly v prvním, v druhém čtení. U těch, kteří si platí celý život jen minimální zálohy, tam je velmi reálné riziko, že budou pobírat jen minimální důchod a mnozí si budou žádat o další sociální dávky. Je potřeba neustále i těm živnostníkům připomínat, že se musí zabezpečit na stáří.
Nicméně těch, kteří platí minimální zálohy po celou dobu své ekonomické činnosti - po celou dobu své ekonomické činnosti - je velmi malé množství. U většiny se podnikání většinou rozjede. Ano, dvě opatření jsme prosadili v minulém období: máme snížené zálohy v prvních třech letech podnikání a v prvních dvou se dokonce nemusí platit zálohy s tím, že povinné platby se doplatí až za celý kalendářní rok.
Ale právě živnostníci, kteří se rozhodli postavit na vlastní nohy, rozhodli se vzít odpovědnost za svůj život do svých vlastních rukou, tak já jsem přesvědčený a my jsme přesvědčeni, že drtivá většina z nich si uvědomuje svoji odpovědnost za své stáří a nějakým způsobem se na své stáří připravují. A je i otázkou státu, jaké podmínky takovému spoření soukromému třetímu pilíři na stáří dává. A je tedy otázkou, kterou bychom tady měli řešit, jak více motivovat nejen živnostníky, ale třeba i zaměstnance, aby se na stáří více soukromě připravili.
Proto jsme například zavedli nový, daňově uznatelný, dlouhodobý investiční produkt, nebo například změkčili přísné limity, kam penzijní fondy mohou investovat, aby se víc zhodnocovaly prostředky těch, kteří je tam vkládají.
Je potřeba také vnímat, že na rozdíl od zaměstnanců žádný příspěvek od zaměstnavatele živnostníci nedostanou. Často se srovnávají ty povinnosti živnostníků a zaměstnanců. Je to nesouměřitelné. Nedá se to srovnávat, protože živnostníci nemají dovolenou, práci si shání sami. Čas, který vůbec vynaloží na to, aby si nějakou práci sehnali, aby si sehnali zakázku, aby si sehnali klienta, kde mnoho rozjednaných zakázek nevyjde, tak ten čas jim nikdo nezaplatí, a ten se tady v těch platbách nezapočítává.
Zároveň po nich chceme jako stát, aby znali dokonale všechny povinnosti, které jim jako stát nakládáme. A to je také čas a peníze, které se v jejich ekonomických výsledcích neobjeví. Protože my vlastně chceme, aby kromě kvalitního vykonávání své činnosti znali úplně všechno pod hrozbou pokut a kontrol.
A já nejsem přesvědčen o tom, a možná tady předjímám i diskusi a vystoupení některých kolegů, já nejsem přesvědčen o tom, že stát má vždy a za každou cenu určovat život i ekonomický život občanů. Měl by více důvěřovat vlastní odpovědnosti, v tomto případě živnostníkům. Proto chci říci nakonec, že po dlouhé diskusi na klubu ODS jsem rád, že valná většina poslanců za ODS tento návrh předkladatelů podpoří.
Děkuju za pozornost.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.