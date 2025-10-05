Musil (Moravané): „Jasný signál“, že krást a lhát se vyplácí

Vážení voliči a příznivci Moravanů,
děkujeme každému z vás, kdo jste se rozhodli dát hlas našim kandidátům.
Vážíme si toho i přesto, že jsou výsledky voleb velkým neúspěchem.
Příští rok nás pravděpodobně čekají změny k horšímu. V plánu jsou například energetické štítky na rodinných domech s následnou nemožností prodat většinu nemovitostí.
Dalším negativem je příprava legislativy na další plánované pandemie. Je velmi podivné, že ve volbách vyhrály strany, které systematicky neplní své volební sliby.
Většina voličů dala "jasný signál", že si nadále přejí zdražování, zvyšování byrokracie i omezování svých práv a svobod. Nedá se vymlouvat na médii ovlivněnou nejmladší část voličů.
Například hnutí ANO nemohlo vyhrát na hlasech mladých voličů.
Pravděpodobně dostalo hlasy právě od nejstarších voličů. ANO tak volili zejména ti, kterým šlo před pěti lety o život kvůli pandemickým opatřením. Strany bývalé pětikoalice, které za sebou mají sérii monstrózních kriminálních kauz dostaly "jasný signál", že krást a lhát se vyplácí.
Jsme v situaci, která v mnohých ohledech připomíná stavy před oběma světovými válkami. I tehdy byly mezi obyvatelstvem analogické trendy.
Brzy uvidíme, co nám přinese povolební vyjednávání parlamentních stran. Asi se není moc na co těšit. Každopádně není všem dnům konec. Chtěl bych poprosit všechny, kteří se snažili zvrátit politický trend v naší zemi, aby neupadli do pasivity. V historii bylo mnoho období, které vypadaly beznadějně. Pokračujme dál v práci, kterou jsme započali.
S poděkováním za vaši přízeň
Ctirad Musil, předseda strany Moravané
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV