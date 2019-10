Nacher (ANO): Argumentujeme, když už, tak svobodou volby

Dámy a pánové, já jsem se přihlásil rovnou na faktickou, aby tady ve vzduchu nepoletovaly některé věci.

Za prvé. Kolega Luzar, já s ním jinak hrozně rád diskutuji, protože jdeme do větší hloubky, tady mluvil o pokrytectví. O pokrytectví tady nemůže být ani slovo. Já úplně od začátku říkám, že já osobně jsem pro zrušení zákona, hlasoval jsem pro to opakovaně, jednou, dvakrát, třikrát, nevím kolikrát jsme o tom hlasovali. V tomto případě právě proto, aby mě nikdo nepodezříval, že jsem šel salámovou metodou, jsme společně s dalšími předkladateli právě navrhli ten § 90, aby to nevypadalo, že to chceme přes velkoobchod zrušit. Vy jste to vetovali, takže to šlo do druhého a do třetího čtení. A já skutečně nemůžu za to, že Senát to sem vrátil v této podobě. To znamená, že jsme zase na začátku. Za to nesete spoluzodpovědnost vy, takže to není pokrytectví. A já od začátku říkám, že budu hlasovat i pro zrušení jako celek, ale byl jsem ochoten to tady předložit v té podobě, aby z toho vypadl jenom velkoobchod. To je první věc.

Druhá věc. Ekonomika - zazněl opět argument ohledně ekonomiky. Tím tady neargumentoval vůbec nikdo, nikdo nikdy v žádné debatě, že by byla ohrožena ekonomika státu, nebo podniků. Takže nevím, proč to vyvracíte. Tím nikdo neargumentuje. My tady stále argumentujeme když už, tak svobodou volby.

Třetí. Je potřeba na začátku vůbec vysvětlit, že zrušení zákazu neznamená zavedení povinnosti. To prostě takhle není. To znamená, že my jenom rušíme ten zákaz, ale nezavádíme povinnost, aby byla povinnost mít otevřeno. Já jsem tady uváděl příklady z gastronomie, kdy můj kamarád má restauraci a má každé pondělí zavřeno a není to v zákoně. Takže nemusí být všechno napsané v zákoně. A zbytek - přihlásím se ještě jednou. Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec

autor: PV