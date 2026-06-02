„Častěji než v práci.“ Vystrčil letěl na Tchaj-wan a dostal řád

Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd se na sociální síti X vyjádřil k další cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ve zveřejněném videu zpochybnil smysl zahraniční cesty a označil ji za soukromé PR pro ODS.
Nedvěd nejprve uvedl, že podle něj má Česko podstatně vážnější problémy než další cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan.
„Tak to je pecka, přátelé. Tahle země má tisíc problémů a předseda českého Senátu Vystrčil zase jede bojovat za svobodu a demokracii na Tchaj-wan,“ uvedl Jiří Nedvěd.
Následně zpochybnil, proč Vystrčil necestuje i do jiných zemí, kde podle něj lidé také potřebují podporu.
„A proč neletí třeba do Libanonu nebo do Súdánu? Nebo do Saúdské Arábie? Copak tam lidi nepotřebují podpořit a bylo by to i blíž?“ ptal se.
Na závěr cestu označil za ostudu a spojil ji s PR pro ODS.
„Je to fakt ostuda. Dělat si na úkor České republiky soukromé PR-ko pro ODS,“ dodal. K videu zároveň připojil komentář: „Vystrčil je nad Tchaj-wanem častěji než v práci.“
Vystrčil už je na Tchaj-wanu častěji než v práci v Senátu. ?? pic.twitter.com/r8W9pUcyZM— Jiří Nedvěd - předseda Sociální demokracie (@JiriNedved1878) June 2, 2026
Vystrčil odletěl na Tchaj-wan na pracovní návštěvu ve dnech 1. až 4. června. Na svém webu upřesnil, že zde má jednat s prezidentem, viceprezidentkou, ministry zahraničí, zdravotnictví, ekonomických záležitostí i se zástupci vědy a technologií. Součástí delegace jsou podnikatelé a zástupci univerzit.
Šéf horní parlamentní komory před odletem řekl, že cesta je „hodnotová i pragmatická“ a že má Česku přinést „užitek i autoritu“. Vláda mu ale odmítla poskytnout vládní letoun, premiér Andrej Babiš to zdůvodnil tím, že chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku.
Babišova vláda Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní letoun a premiér Andrej Babiš odmítnutí zdůvodňoval tím, že kabinet chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. Proti návštěvě se ostře postavila také Čína.
Na její kritiku Vystrčil reagoval s tím, že nemůže České republice určovat, s kým se má přátelit. Peking jeho cestu odsoudil jako zásah do vnitřních záležitostí Číny a porušení principu jedné Číny.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te Vystrčilovi udělil vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Ocenil tím podle tchajwanských zdrojů jeho dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, přínos k česko-tchajwanským vztahům a obranu demokracie.
Dnes u prezidenta ???? @ChingteLai— Viet Tran (@VietnamecZHane) June 2, 2026
Předseda Senátu @Vystrcil_Milos od něj obdržel Řád příznivých oblaků, pak došlo na výměnu dárků.
Dresovou diplomacii tentokrát doplnila i diplomacie batůžková. ?? pic.twitter.com/AbBaznNDGt
Vystrčil je nyní na Tchaj-wanu podruhé. Poprvé tam jako předseda Senátu odcestoval v srpnu 2020. Už tehdy šlo o velmi sledovanou cestu, která vyvolala ostrou reakci Pekingu. Čína tehdy opakovaně protestovala a varovala, že Vystrčil za porušení principu jedné Číny „zaplatí vysokou cenu“. Vystrčil kritiku odmítal s tím, že návštěva podle něj české pojetí politiky jedné Číny neporušuje.
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