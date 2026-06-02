„Častěji než v práci.“ Vystrčil letěl na Tchaj-wan a dostal řád

02.06.2026 22:30 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd se ostře pustil do další cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ve videu na síti X označil návštěvu za soukromé PR pro ODS a zpochybnil, zda by se čeští politici neměli věnovat spíše problémům doma. Vystrčil přitom na Tchaj-wanu převzal vysoké státní vyznamenání za podporu vzájemných vztahů a demokracie.

„Častěji než v práci.“ Vystrčil letěl na Tchaj-wan a dostal řád
Foto: ČT24
Popisek: Miloš Vystrčil

Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd se na sociální síti X vyjádřil k další cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Ve zveřejněném videu zpochybnil smysl zahraniční cesty a označil ji za soukromé PR pro ODS.

Nedvěd nejprve uvedl, že podle něj má Česko podstatně vážnější problémy než další cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan.

„Tak to je pecka, přátelé. Tahle země má tisíc problémů a předseda českého Senátu Vystrčil zase jede bojovat za svobodu a demokracii na Tchaj-wan,“ uvedl Jiří Nedvěd.

Následně zpochybnil, proč Vystrčil necestuje i do jiných zemí, kde podle něj lidé také potřebují podporu.

„A proč neletí třeba do Libanonu nebo do Súdánu? Nebo do Saúdské Arábie? Copak tam lidi nepotřebují podpořit a bylo by to i blíž?“ ptal se.

Na závěr cestu označil za ostudu a spojil ji s PR pro ODS.

„Je to fakt ostuda. Dělat si na úkor České republiky soukromé PR-ko pro ODS,“ dodal. K videu zároveň připojil komentář: „Vystrčil je nad Tchaj-wanem častěji než v práci.“

 

 

Vystrčil odletěl na Tchaj-wan na pracovní návštěvu ve dnech 1. až 4. června. Na svém webu upřesnil, že zde má jednat s prezidentem, viceprezidentkou, ministry zahraničí, zdravotnictví, ekonomických záležitostí i se zástupci vědy a technologií. Součástí delegace jsou podnikatelé a zástupci univerzit.

Šéf horní parlamentní komory před odletem řekl, že cesta je „hodnotová i pragmatická“ a že má Česku přinést „užitek i autoritu“. Vláda mu ale odmítla poskytnout vládní letoun, premiér Andrej Babiš to zdůvodnil tím, že chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku.

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Babišova vláda Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní letoun a premiér Andrej Babiš odmítnutí zdůvodňoval tím, že kabinet chce dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou politiku. Proti návštěvě se ostře postavila také Čína.

Na její kritiku Vystrčil reagoval s tím, že nemůže České republice určovat, s kým se má přátelit. Peking jeho cestu odsoudil jako zásah do vnitřních záležitostí Číny a porušení principu jedné Číny.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te Vystrčilovi udělil vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Ocenil tím podle tchajwanských zdrojů jeho dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, přínos k česko-tchajwanským vztahům a obranu demokracie.

 

Vystrčil je nyní na Tchaj-wanu podruhé. Poprvé tam jako předseda Senátu odcestoval v srpnu 2020. Už tehdy šlo o velmi sledovanou cestu, která vyvolala ostrou reakci Pekingu. Čína tehdy opakovaně protestovala a varovala, že Vystrčil za porušení principu jedné Číny „zaplatí vysokou cenu“. Vystrčil kritiku odmítal s tím, že návštěva podle něj české pojetí politiky jedné Číny neporušuje.  

 


 

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/vystrcil-dorazil-s-delegaci-na-tchaj-wan-setka-se-s-tamnimi-predstaviteli-374089

https://t.co/AbBaznNDGt

https://t.co/r8W9pUcyZM

https://www.vystrcil.cz/predseda-senatu-navstivi-pracovne-taiwan-1-4-6/

https://x.com/ChingteLai?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/JiriNedved1878/status/2061662596432888002?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/VietnamecZHane/status/2061675477908205628?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/Vystrcil_Milos?ref_src=twsrc%5Etfw

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Článek obsahuje štítky

Tchaj-wan , Vystrčil , x , Nedvěd , SOCDEM

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