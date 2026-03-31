Nepil (ANO): Piráti, ODS, STAN. Ani jeden postavený městský byt

Kdopak to před volbami sliboval, že konečně pohne s dostupným bydlením?
Všichni. Piráti, ODS, STAN…
A výsledek po čtyřech letech?
Ani jeden postavený městský byt.
Ale to nejlepší teprve přijde.
Ve fondu pro dostupné bydlení dnes leží přes 600 milionů korun. Peníze, které by mohly dávno pomáhat Pražanům.
Místo toho? Leží. A čekají.
A když přijdeme s návrhem, jak tenhle fond konečně rozhýbat, zjednodušit pravidla a umožnit městským částem stavět a opravovat byty…
Hádejte co?
Nic.
Nula.
Koalice to ani nepustí na jednání.
Přitom realita je úplně jiná než jejich tiskovky:
- Více než polovina městských částí chce stavět i rekonstruovat
- 85 % by fond využilo, kdyby dával smysl
- až 2 000 městských bytů dnes čeká jen na opravu
Starostové říkají jasně: chceme stavět, ale Praha nám hází klacky pod nohy.
My říkáme taky jasně:
- max. 10 procent bytů pro město a to pro veřejné prospěšné profese, zbytek pro MČ
- méně byrokracie
- peníze i na projektovou přípravu
- rychlé opravy prázdných bytů
- stovky bytů ročně místo nekonečných slibů
Nepotřebujeme další powerpointy o bydlení.
Potřebujeme začít dělat.
A víte, co je na tom nejabsurdnější?
Že to řešení už máme. Stačí ho jen schválit.
Tak snad v červnu… nebo zase někdy „po volbách“.
Radomír Nepil
