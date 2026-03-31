Nepil (ANO): Piráti, ODS, STAN. Ani jeden postavený městský byt

31.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bytové situaci v Praze.

Kdopak to před volbami sliboval, že konečně pohne s dostupným bydlením?

Všichni. Piráti, ODS, STAN…

A výsledek po čtyřech letech?

Ani jeden postavený městský byt.

Ale to nejlepší teprve přijde.

Ve fondu pro dostupné bydlení dnes leží přes 600 milionů korun. Peníze, které by mohly dávno pomáhat Pražanům.

Místo toho? Leží. A čekají.

A když přijdeme s návrhem, jak tenhle fond konečně rozhýbat, zjednodušit pravidla a umožnit městským částem stavět a opravovat byty…

Hádejte co?

Nic.

Nula.

Koalice to ani nepustí na jednání.

Přitom realita je úplně jiná než jejich tiskovky:

  • Více než polovina městských částí chce stavět i rekonstruovat
  • 85 % by fond využilo, kdyby dával smysl
  • až 2 000 městských bytů dnes čeká jen na opravu

Starostové říkají jasně: chceme stavět, ale Praha nám hází klacky pod nohy.

My říkáme taky jasně:

  • max. 10 procent bytů pro město a to pro veřejné prospěšné profese, zbytek pro MČ
  • méně byrokracie
  • peníze i na projektovou přípravu
  • rychlé opravy prázdných bytů
  • stovky bytů ročně místo nekonečných slibů

Nepotřebujeme další powerpointy o bydlení.

Potřebujeme začít dělat.

A víte, co je na tom nejabsurdnější?

Že to řešení už máme. Stačí ho jen schválit.

Tak snad v červnu… nebo zase někdy „po volbách“.

Radomír Nepil

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Bydlení

Bydlení

Že problém s bydlení nabobtnal do obřích rozměrů víme všichni. Uvědomujete se, že je to i vaše vina? Nebo vy jste snad nebyli ve vládě a ve sněmovně jste první den? Připouštíte, že jste v řešení selhali i vy, a že si problém zatím přehazujete jak horký brambor? Co vám tedy jde, o něm mluvit, ale že ...

Jinde na netu:

V platonickém vztahu je možné úplně všechnoV platonickém vztahu je možné úplně všechno Využití anabolického okna pro růst svalůVyužití anabolického okna pro růst svalů

