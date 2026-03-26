Nerudová (STAN): Je důležité udržet vztahy s USA

Máme dohodu. Chci se s vámi podělit o to, co se opravdu dělo v zákulisí vyjednávání dohody s USA v Evropském parlamentu. Poslední měsíce jsme ji řešili intenzivně a nebylo to vůbec jednoduché. Na jedné straně miliardy, které nepřijdou do rozpočtu. Na druhé straně export, firmy a pracovní místa v Evropě. Právě proto jsme nechtěli jen kývnout a doufat, že vše dopadne dobře. Navíc, všichni známe výkřiky Trumpa.
Proto jsme do dohody prosadili jasné pojistky, aby platilo, co se slíbí, a aby EU měla možnost reagovat, pokud by se situace změnila. Není to perfektní dohoda. Ale v dnešní nejisté době je důležité udržet vztahy s USA, férově a s respektem. A přesně to jsme v Evropském parlamentu hlídali.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.