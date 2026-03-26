Nerudová (STAN): Je důležité udržet vztahy s USA

27.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obchodní dohodě Evropské unie s USA

Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Máme dohodu. Chci se s vámi podělit o to, co se opravdu dělo v zákulisí vyjednávání dohody s USA v Evropském parlamentu. Poslední měsíce jsme ji řešili intenzivně a nebylo to vůbec jednoduché. Na jedné straně miliardy, které nepřijdou do rozpočtu. Na druhé straně export, firmy a pracovní místa v Evropě. Právě proto jsme nechtěli jen kývnout a doufat, že vše dopadne dobře. Navíc, všichni známe výkřiky Trumpa.

Proto jsme do dohody prosadili jasné pojistky, aby platilo, co se slíbí, a aby EU měla možnost reagovat, pokud by se situace změnila. Není to perfektní dohoda. Ale v dnešní nejisté době je důležité udržet vztahy s USA, férově a s respektem. A přesně to jsme v Evropském parlamentu hlídali.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
cla , dohoda , EU , STAN , USA , Nerudová

