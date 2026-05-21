21.05.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Niedermayer (TOP 09): Nejde jen o euro
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Když Alexander Stubb v rozhovoru pro Hospodářské noviny mluví o možné větší flexibilitě pro státy EU, které nechtějí hlubší integraci, dodává k tomu i to, že Finsko se rozhodlo být v jádru unie, aby mělo co největší vliv - i proto přijalo euro.

Finský prezident chápe základní princip: některé části suverenity státy sdílejí proto, aby za to získaly větší bezpečnost, prosperitu a vliv. Bohužel se zdá, že právě tomu náš premiér příliš nerozumí.

Nejde přitom jen o euro. Česko dlouhodobě tvrdí, že společný trh je základem evropské integrace. Když ale přijde na konkrétní kroky, jako je bankovní unie, kapitálový trh nebo energetika, býváme často mezi těmi, kdo spolupráci brzdí.

Pokud Evropa umožní hlubší integraci jen části států, které o ni budou mít zájem, moc doufám, že naše země nezůstane stát opodál. Právě to by nás totiž oslabilo nejvíc.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

EU , integrace , Niedermayer , TOP 09

