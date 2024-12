Novák (ANO): Pirát ve vládě, pirát v opozici aneb Jak se z kořisti stává lovec

Prvních pár měsíců vlády vypadalo nadějně. Ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci se pod vedením pirátského ministra začalo tvářit jako startup. Místo zasedací místnosti zaveden Slack, jednání vlády se přesunula na Zoom a každý poslanec obdržel unikátní QR kód, kterým se měl prokazovat na jednání. Problém? Polovina sněmovny netušila, co QR kód vlastně je, a někteří si ho omylem vytetovali na zápěstí.

Pak přišla krize. Čipy do mobilů došly, aplikace eStát se neustále restartovala a digitalizace byrokracie skončila tím, že úředníci začali ručně skenovat razítka. Koaliční partneři začali být netrpěliví. „Kam zmizely ty vaše revoluční nápady?“ ptal se premiér. „Máme plán!“ zněla odpověď Pirátů, ale ten plán měl formu nekonečné Google tabulky, v které se nikdo nevyznal.

A pak to přišlo. Jeden osudný večer koaliční partneři usoudili, že loď plná blockchainových snů už nejde udržet nad vodou. Piráti byli z vlády odvoláni. Bartoš vzal situaci se stoickým klidem: „Na opravdového piráta se nemůžete zlobit, když je poslán zpátky na moře.“ Ale v jeho očích byl vidět smutek. Nebo možná jen odraz monitoru, kde zrovna četl komentáře na Redditu.

Piráti v opozici: Návrat ke kořenům

Po odvolání z vlády začala druhá část pirátského příběhu. Z ministerských křesel se přesunuli zpět na palubu sněmovny. Tentokrát s novou misí - dělat vládě ze života digitální peklo. Návrh rozpočtu? Bartoš okamžitě vytvořil meme. Krize ve školství? Piráti přišli s aplikací „Najdi svého učitele“. Bylo to kreativní, drsné a občas trochu zmatečné, jako když se rozhodnete na pirátskou loď instalovat solární panely.

Zatímco jiní opoziční poslanci se omezovali na monotónní kritiku, Piráti zvolili jiný přístup. Na každý návrh vlády odpověděli „datovou analýzou“, která vždy nějak ukázala, že digitální řešení by bylo lepší. S každým dalším měsícem opozice začalo být jasné, že jsou jako švábi: Můžete je vyhodit z kabinetu, ale nikdy z politické scény.

A co na to vláda? Premiér občas vypadal, že má chuť se přihlásit na kurzy IT, aby vůbec pochopil, co Piráti říkají. „Podívejte, já nevím, co je to NFT, ale pokud tvrdí, že nám to zničí ekonomiku, tak jim asi budu věřit,“ poznamenal jednou.

Závěr: Když pirát není ve vládě ani v opozici, pořád je na moři

Piráti sice opustili vládu, ale jejich styl zůstává. Možná už nesedí na ministerských židlích, ale pořád mají pocit, že vedou revoluci, jen tentokrát ne z paluby lodi, ale z bezpečného přístavu opozice. A kdo ví, třeba se jednou znovu vrátí ke kormidlu. Do té doby jim stačí být trnem v patě vlády, a hlavně nikdy neztratit Wi-Fi připojení.

