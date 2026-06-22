Senátorka Ludková: Soutěž o největšího lumpa

23.06.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice.

Senátorka Ludková: Soutěž o největšího lumpa
Foto: Archiv V. Ludkové
Popisek: Vladimíra Ludková, senátorka ODS

Politika se změnila v soutěž o to, kdo koho označí za většího lumpa. O budoucnosti se mluví stále méně. Návrhy se neposuzují podle jejich přínosu, ale podle toho, kdo je vyslovil.

Politické strany se většinou zabetonovaly ve svých pozicích, a to samé se často stalo i s jejich členy a kandidáty. Zapomnělo se, že účelem politiky je jediná věc – abychom se měli lépe, nebo se alespoň neměli hůř než předchozí generace.

Proto jsem poté, co jsem byla zvolena senátorkou, začala oslovovat šikovné, pracovité a chytré lidi, kterých je Praha 8 plná.

Současně naslouchám názorům všech, kteří svoje postoje prezentují.

I vy můžete přispět k tomu, aby nejen Praha 8 vzkvétala.

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Pojďme dělat věci dobře a správně.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice.