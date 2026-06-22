Senátorka Ludková: Soutěž o největšího lumpa

Politika se změnila v soutěž o to, kdo koho označí za většího lumpa. O budoucnosti se mluví stále méně. Návrhy se neposuzují podle jejich přínosu, ale podle toho, kdo je vyslovil.
Politické strany se většinou zabetonovaly ve svých pozicích, a to samé se často stalo i s jejich členy a kandidáty. Zapomnělo se, že účelem politiky je jediná věc – abychom se měli lépe, nebo se alespoň neměli hůř než předchozí generace.
Proto jsem poté, co jsem byla zvolena senátorkou, začala oslovovat šikovné, pracovité a chytré lidi, kterých je Praha 8 plná.
Současně naslouchám názorům všech, kteří svoje postoje prezentují.
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