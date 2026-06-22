Senátor Třetina: I ta nejmenší vesnička si zaslouží pozornost

Senátní obvod nejsou jen města. Jsou to desítky vesnic, každá se svým příběhem a svými starostmi. Když jsem se stal senátorem, rozhodl jsem se, že je chci poznat – a proto jsem osobně navštívil přes 8??6?? obcí. Žádný z mých předchůdců to takhle nedělal. Ale podle mě i ta nejmenší vesnička si zaslouží pozornost svého zástupce.
Tentokrát chci zvyzdvihnout obce, kde to žije fotbalem, kulturou a divadlem, které vás dostane.
V Jaroslavicích se setkávám s vinaři i fotbalisty a snažím se přispět k rozhýbání soudního sporu o místní zámek – krásná památka si zaslouží lepší osud.
V Jevišovicích podporuji fotbalový klub a rád se účastním kulturních akcí v rámci Podhorácka.
V Petrovicích jsem zhlédl představení místního ochotnického divadla – a bylo na skutečné úrovni. Fandím tamním fotbalistům a mám velký respekt ke starostce. A tip navíc: každou neděli tu otevírají doškovou chaloupku s ukázkami života na vesnici v minulých dobách.
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