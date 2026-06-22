Senátor Třetina: I ta nejmenší vesnička si zaslouží pozornost

23.06.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke svému senátorskému mandátu.

Senátor Třetina: I ta nejmenší vesnička si zaslouží pozornost
Foto: archiv TT
Popisek: Mgr. Tomáš Třetina starosta Moravského Krumlova (TOP 09)

Senátní obvod nejsou jen města. Jsou to desítky vesnic, každá se svým příběhem a svými starostmi. Když jsem se stal senátorem, rozhodl jsem se, že je chci poznat – a proto jsem osobně navštívil přes 8??6?? obcí. Žádný z mých předchůdců to takhle nedělal. Ale podle mě i ta nejmenší vesnička si zaslouží pozornost svého zástupce.

Tentokrát chci zvyzdvihnout obce, kde to žije fotbalem, kulturou a divadlem, které vás dostane.

V Jaroslavicích se setkávám s vinaři i fotbalisty a snažím se přispět k rozhýbání soudního sporu o místní zámek – krásná památka si zaslouží lepší osud.

V Jevišovicích podporuji fotbalový klub a rád se účastním kulturních akcí v rámci Podhorácka.

V Petrovicích jsem zhlédl představení místního ochotnického divadla – a bylo na skutečné úrovni. Fandím tamním fotbalistům a mám velký respekt ke starostce. A tip navíc: každou neděli tu otevírají doškovou chaloupku s ukázkami života na vesnici v minulých dobách.

Mgr. Tomáš Třetina

  • TOP 09
  • senátor
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