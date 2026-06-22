Zdechovský (KDU-ČSL): Toastový chleba za 100 milionů

23.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím pro Agrofert.

Zdechovský (KDU-ČSL): Toastový chleba za 100 milionů
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

100 milionů za „inovativní“ toastový chléb. A kdo byl u toho? @KarelHavlicek_

Společnost Penam z holdingu Agrofert získala dotaci 100 milionů korun na linku na výrobu toastového chleba. Evropská komise však po auditu dospěla k závěru, že projekt nesplňoval klíčovou podmínku – nebyl dostatečně inovativní. Dotaci proto odmítla České republice proplatit. 

Karel Havlíček tehdy jako vicepremiér a ministr průmyslu celou věc hájil slovy, že pokud se definitivně prokáže neoprávněnost dotace, Agrofert bude muset peníze vrátit. Současně ale jeho ministerstvo zadávalo další posudky, které měly rozhodnutí Bruselu zpochybnit. 

Fakta jsou ale jednoduchá:

  • Agrofert dostal 100 milionů korun z veřejných peněz.
  • Evropská komise rozhodla, že projekt nebyl inovativní.
  • Dotaci odmítla proplatit.
  • Náklady tak nesli čeští daňoví poplatníci. 

Když dnes Karel Havlíček mluví o hospodárnosti státu, je dobré si připomenout, jak dopadl jeho nejslavnější „inovativní“ projekt – toastový chleba za 100 milionů. 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Havlíček , KDU-ČSL , Zdechovský

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