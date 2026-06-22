Okamura (SPD): Odmítáme zvýšení daně z nemovitosti

Odmítáme zvýšení daně z nemovitosti, které prosazuje Evropská unie. Ve své v červnu vydané pravidelné zprávě Evropská komise doporučila České republice zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Jednak od Evropské unie nepotřebujeme žádné rady, jednak nepodporujeme, aby se lidem zdražovalo bydlení a vlastnictví nemovitostí, které je dnes pro mnoho lidí poslední pojistkou proti inflaci. Mnohdy se členové rodin skládají na to, aby si bydlení mohli pořídit. Vlastní bydlení je jedním z pilířů svobody a nezávislosti občana, takže zvyšování daně z nemovitosti ani jiné zvyšování daní českým občanů nemůžeme podpořit. Navíc se zvýšení daně může projevit v ceně nájemného.
Nová vláda s účastí SPD již předložila do Sněmovny zásadní novelu stavebního zákona. Jakmile začne platit, dojde k významnému zjednodušení a zrychlení povolování bytových staveb, a tím i k rozšíření nabídky bytů. To může zastavit jejich zdražování.
Dalším krokem bude státní podpora rozsáhlé výstavby obecních a družstevních nájemních bytů za přiměřené ceny. Systémová podpora dostupného bydlení je i klíčem k zastavení hrozivého propadu porodnosti v naší zemi.
Tomio Okamura
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