Okamura (SPD): Odmítáme zvýšení daně z nemovitosti

22.06.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavku Evropské komise, aby se v ČR zvýšila daň z nemovitosti.

Okamura (SPD): Odmítáme zvýšení daně z nemovitosti
Foto: Radek Kotas
Popisek: Tomio Okamura

Odmítáme zvýšení daně z nemovitosti, které prosazuje Evropská unie. Ve své v červnu vydané pravidelné zprávě Evropská komise doporučila České republice zvýšit daň z nemovitosti a navázat ji na tržní hodnotu realit. Jednak od Evropské unie nepotřebujeme žádné rady, jednak nepodporujeme, aby se lidem zdražovalo bydlení a vlastnictví nemovitostí, které je dnes pro mnoho lidí poslední pojistkou proti inflaci. Mnohdy se členové rodin skládají na to, aby si bydlení mohli pořídit. Vlastní bydlení je jedním z pilířů svobody a nezávislosti občana, takže zvyšování daně z nemovitosti ani jiné zvyšování daní českým občanů nemůžeme podpořit. Navíc se zvýšení daně může projevit v ceně nájemného.

Nová vláda s účastí SPD již předložila do Sněmovny zásadní novelu stavebního zákona. Jakmile začne platit, dojde k významnému zjednodušení a zrychlení povolování bytových staveb, a tím i k rozšíření nabídky bytů. To může zastavit jejich zdražování.

Dalším krokem bude státní podpora rozsáhlé výstavby obecních a družstevních nájemních bytů za přiměřené ceny. Systémová podpora dostupného bydlení je i klíčem k zastavení hrozivého propadu porodnosti v naší zemi.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Okamura , SPD

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