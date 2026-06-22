Senátor Smoljak: Ti, co měli přijít, nepřišli

22.06.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Senátor Smoljak: Ti, co měli přijít, nepřišli
Foto: Repro ČRo Plus - Youtube kanál
Popisek: David Smoljak

“Vyčítám předchozí vládě, že s námi nevedla žádnou debatu o fungování veřejnoprávních médií.”

Těch debat jsem v uplynulých letech zažil desítky. Sám jsem některé organizoval. A jestli jim něco chybělo, tak to byli zástupci dnešní koalice.

Ti, co měli přijít, nepřišli.

David Smoljak

  • STAN
  • senátor
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Článek obsahuje štítky

ČT , Smoljak , Pokorná Jermanová

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Čí je to vina?

Tvrdíte, že jinde financování veřejnoprávních médií funguje, díky vysoké politické kultuře. Proč není možná i u nás? Je pravda, že kdo víc sleduje jak spolu jednáte, je to děs a zlepšení nepřispíváte ani jedna strana. A jestli projde ta změna financování, jako že as projde. Co budete dělat dál? Proč...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Jaroslavy Pokorné Jermanové.