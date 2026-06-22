Překvapení. Odborář Středula se postavil za ČT a ČRo

22.06.2026 14:51 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Josef Středula, předseda ČMKOS, vyjádřil podporu zaměstnancům České televize a Českého rozhlasu, kteří vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Protest reaguje na vládní návrh zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu. Zatímco odbory a iniciativa Veřejnoprávně varují před ztrátou nezávislosti a miliardovými škrty, zastánci změn argumentují modernizací a stabilitou systému.

Překvapení. Odborář Středula se postavil za ČT a ČRo
Foto: Repro Veřejnoprávně!, X
Popisek: Předseda ČMKOS Josef Středula před ČT

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se postavil za zaměstnance České televize a Českého rozhlasu, kteří vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Před budovou ČT prohlásil, že odbory jednoznačně podporují jejich boj za zachování nezávislosti a adekvátního financování veřejnoprávních médií.

Josef Středula

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
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Stávka, kterou organizuje iniciativa Veřejnoprávně ve spolupráci s odbory ČT a ČRo, reaguje na vládní návrh nahradit koncesionářské poplatky přímým financováním ze státního rozpočtu.

Podle kritiků by taková změna vedla k rozpočtovým škrtům kolem 15 procent, hrozbě propouštění stovek zaměstnanců a oslabení redakční svobody. Propad v rozpočtu ČT může údajně dosáhnout více než dvou miliard. Zaměstnanci varují, že by to mohlo vést k politické závislosti médií veřejné služby.

Středula: Seberou vám peníze, zruší místa

V krátkém projevu před shromážděnými zaměstnanci, novináři a podporovateli Josef Středula, šéf ČMKOS, zdůraznil, že jde o obranu svobody slova a nezávislosti institucí, které slouží veřejnosti, nikoli vládě. Video z jeho vystoupení kolovalo na sociálních sítích a vyvolalo ohlasy. Někteří ho vnímali jako překvapivý obrat u předáka, který v minulosti nebyl vždy spojován s podporou těchto médií.

„Obávám se, že v tuto chvíli jsou někteří velmi silně rozhodnuti, že vám seberou peníze, zruší místa. A to my nenecháme jen tak. Kombinuje se několik věcí dohromady. Za prvé útok na vás. Patnáct let se zákonodárci snažili ČT vyždímat. Stejně tak Český rozhlas. Považuju to za nefér. Dlouhodobě útočí na veřejnoprávnost vaší služby. Stojíme jednoznačně za veřejnoprávností. Budeme vás podporovat. A jsem tu také proto, abych vám i zaměstnancům Českého rozhlasu tuto jednoznačnou podporu vyjádřil. Děkuji, že jste tak stateční. Bojujte a nevzdávejte se,“ vyzval odborový předák.

„Doba je tak zlá, že i Josef Středula mluví rozumně. To jsou věci,“ podivuje se na síti X Jura Háček.

 

Demonstranti v černém a hnědá televize

Stávka se projevila omezeným vysíláním na většině programů ČT i ČRo a zpožděním některých pořadů. Klíčové zpravodajství a provoz však zůstaly zachovány. Před budovou zpravodajství ČT se konalo protestní shromáždění, na němž se sešly stovky lidí v černém oblečení. Pondělní stávka je varovná, ale iniciativa Veřejnoprávně naznačuje, že bez dohody může dojít k dalším krokům.

„Není rok 2000. Diváci mají díky rozvoji svobodných médií nepřebernou možnost získat informace, zprávy a přehled o názorech. Dopad bude omezený. Časy analogu jsou pryč. Proto ostatně potřebujeme moderní způsob financování veřejnoprávních médií místo zastaralých poplatků,“ vyjádřil se k pondělní stávce poslanec Radek Vondráček (ANO).

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
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Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
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Dění okomentoval také novinář Marek Stoniš. „Pan nový lidovec František Talíř před měsícem vítal v Brně Landsmanšaft, který po válce založili echt nacisté, a dnes nechce hnědou televizi. Tomu se skoro nechce věřit,“ publikoval na síti X.

 

Mgr. František Talíř

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií probíhá již delší dobu. Zástupci ČT i ČRo opakovaně upozorňují, že přímé financování ze státního rozpočtu by je učinilo zranitelnějšími vůči politickým tlakům, zatímco koncesionářské poplatky zajišťují větší nezávislost. Vláda naopak argumentuje stabilnějším a předvídatelnějším financováním. Návrh zákona nyní míří do Parlamentu.

 

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https://vlada.gov.cz

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Článek obsahuje štítky

Český rozhlas , ČT , koncesionářské poplatky , stávka , Středula , veřejnoprávní média , Veřejnoprávně

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Čí je to vina?

Tvrdíte, že jinde financování veřejnoprávních médií funguje, díky vysoké politické kultuře. Proč není možná i u nás? Je pravda, že kdo víc sleduje jak spolu jednáte, je to děs a zlepšení nepřispíváte ani jedna strana. A jestli projde ta změna financování, jako že as projde. Co budete dělat dál? Proč...

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Středula, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseregent7777 , 22.06.2026 15:47:23
je nejhorší odborář od doby Lidu Popelnicových Polí.

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