NZM: Setkání myslivců a přátel přírody

22.06.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Slavnostní otevření nové expozice Sokolnictví, koncerty lovecké hudby, mezinárodní mistrovství ve vábení jelenů, ukázky výcviku loveckých psů, letové ukázky dravců, odborný myslivecký seminář, myslivecký autosalon, zvěřinové a rybí speciality, muzejní výstavy cyklu Pes a lov i Dětský myslivecký den.

NZM: Setkání myslivců a přátel přírody
Foto: nzm.cz
Popisek: Národní zemědělské muzeum - logo

To vše nabídnou jubilejní 25. Ohradské národní myslivecké slavnosti, které se uskuteční od pátku 26. do neděle 28. června 2026 v areálu Národního zemědělského muzea Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Letošní jubilejní 25. ročník bude rekordní jak rozsahem programu, tak počtem účinkujících, vystavovatelů a partnerů. Na loveckém zámku Ohrada se během tří dnů setkají myslivci, lesníci, sokolníci, kynologové, školy, rodiny s dětmi i široká veřejnost. Díky účasti myslivců z Rakouska a Slovenska akce získává stále výraznější mezinárodní rozměr, zejména v oblasti lovecké hudby, naučných výstav či v umění vábení jelenů – specifické myslivecké disciplíně.

„Novinkou v programu bude odborný myslivecký seminář, který se zaměří se na aktuální témata současné myslivosti, například využití dronů, loveckou střelbu nebo dosledy spárkaté zvěře, vybírá z programu slavností Václav Kinský, ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada.

V pátek 26. června zahájí program slavnostní otevření nové stálé expozice Sokolnictví, která svým rozsahem i obsahem patří k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě. Otevření se zúčastní vynikající sokolníci mimo jiné Michael Budera a Milan Zaleš či skupina FalconRace.cz a jistě dojde i na ukázky práce s dravci. Večer bude pokračovat koncertem lovecké hudby v barokním velkém sále zámku, kde vystoupí Jihočeští trubači a rakouský soubor Nordwald.

Sobota 27. června nabídne hlavní program slavností. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční mistrovství ve vábení jelenů – Memoriál Honzy Kupky, slavnostní předávání ocenění zasloužilým myslivcům, ukázky plemen loveckých psů a jejich výcviku, letové ukázky dravců předních českých sokolníků Michaela Budery a Milana Zaleše či prezentace moderních metod v myslivosti včetně vyhledávání srnčat pomocí dronů.

Letošním hlavním tématem NZM Ohrada je Pes a lov. Vedle stejnojmenné muzejní výstavy a fotografické výstavy Adama Simandela za účasti autora budou součástí programu přehlídky loveckých plemen, ukázky výcviku švýcarských honičů, štýrských brakýřů a českých fousků. Připraveny budou také stánky myslivecké a lesnické pedagogiky jednotlivých mysliveckých spolků a klubů.

Prezentace myslivecké gastronomie bude letos významně rozšířena. Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a dalšími partnery budou představeny možnosti zpracování zvěřiny a ryb až po finální produkty. Součástí programu bude také kuchařská show Markéty Hrubešové, ochutnávky zvěřinových a rybích specialit i prezentace regionálních producentů.

V letošním roce výrazně větší Myslivecký autosalon bude prezentovat terénní vozy a jejich specializované úpravy pro myslivecké využití a představí prodejce mysliveckých potřeb a vybavení a také související regionální produkty.

V neděli 28. června se uskuteční tradiční Dětský myslivecký den se zábavnou a naučnou stezkou pro rodiny s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí řadu úkolů inspirovaných mysliveckou pedagogikou a dozvědí se více o přírodě, zvěři i práci myslivců. Pro všechny soutěživé bude připraveno losování pěti hodnotných cen ze zakoupených vstupenek do muzejních expozic. Vstup do areálu slavností zůstává i letos zdarma.

Na přípravě jubilejního ročníku spolupracuje Národní zemědělské muzeum Ohrada s jihočeskými okresními mysliveckými spolky a nově také se Společností pro trvale udržitelné hospodaření se zvěří, která sídlí přímo v areálu muzea.

Datum a místo konání: Národní zemědělské muzeum Ohrada, 26.–28. června 2026

Vstupné: Vstup do areálu slavností je zdarma, do muzejních expozic platí po celé konání akce snížené vstupné.

Další informace a podrobný program akce je na webu ZDE.

Psali jsme:

Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT
„Macinkovi nesahají ani po kotníky.“ Ševčík sjel „šašky“
Alena Vitásková: Veřejnoprávní média stávkují? A co na to lidé z ulice
Velká Británie bude mít nového premiéra, šušká se

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.nzm.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , Národní zemědělské muzeum , NZM

Cenzura

Fakt chcete zavádět cenzuru médií a kontrolovat jejich obsah, jak uvedl váš poslanec Nerušil, který tvrdí, že se chcete zaměřit na kontrolu obsahu veřejnoprávních médií? To už tu bylo. Já chápu, že se vám nemusí líbit, co média píší nebo vysílají, ale to podle mě ještě vám politikům nedává právo do ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NZM: Setkání myslivců a přátel přírody

13:28 NZM: Setkání myslivců a přátel přírody

Slavnostní otevření nové expozice Sokolnictví, koncerty lovecké hudby, mezinárodní mistrovství ve vá…