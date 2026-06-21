NZM: Setkání myslivců a přátel přírody

To vše nabídnou jubilejní 25. Ohradské národní myslivecké slavnosti, které se uskuteční od pátku 26. do neděle 28. června 2026 v areálu Národního zemědělského muzea Ohrada u Hluboké nad Vltavou.
Letošní jubilejní 25. ročník bude rekordní jak rozsahem programu, tak počtem účinkujících, vystavovatelů a partnerů. Na loveckém zámku Ohrada se během tří dnů setkají myslivci, lesníci, sokolníci, kynologové, školy, rodiny s dětmi i široká veřejnost. Díky účasti myslivců z Rakouska a Slovenska akce získává stále výraznější mezinárodní rozměr, zejména v oblasti lovecké hudby, naučných výstav či v umění vábení jelenů – specifické myslivecké disciplíně.
„Novinkou v programu bude odborný myslivecký seminář, který se zaměří se na aktuální témata současné myslivosti, například využití dronů, loveckou střelbu nebo dosledy spárkaté zvěře, vybírá z programu slavností Václav Kinský, ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada.
V pátek 26. června zahájí program slavnostní otevření nové stálé expozice Sokolnictví, která svým rozsahem i obsahem patří k nejvýznamnějším svého druhu v Evropě. Otevření se zúčastní vynikající sokolníci mimo jiné Michael Budera a Milan Zaleš či skupina FalconRace.cz a jistě dojde i na ukázky práce s dravci. Večer bude pokračovat koncertem lovecké hudby v barokním velkém sále zámku, kde vystoupí Jihočeští trubači a rakouský soubor Nordwald.
Sobota 27. června nabídne hlavní program slavností. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční mistrovství ve vábení jelenů – Memoriál Honzy Kupky, slavnostní předávání ocenění zasloužilým myslivcům, ukázky plemen loveckých psů a jejich výcviku, letové ukázky dravců předních českých sokolníků Michaela Budery a Milana Zaleše či prezentace moderních metod v myslivosti včetně vyhledávání srnčat pomocí dronů.
Letošním hlavním tématem NZM Ohrada je Pes a lov. Vedle stejnojmenné muzejní výstavy a fotografické výstavy Adama Simandela za účasti autora budou součástí programu přehlídky loveckých plemen, ukázky výcviku švýcarských honičů, štýrských brakýřů a českých fousků. Připraveny budou také stánky myslivecké a lesnické pedagogiky jednotlivých mysliveckých spolků a klubů.
Prezentace myslivecké gastronomie bude letos významně rozšířena. Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a dalšími partnery budou představeny možnosti zpracování zvěřiny a ryb až po finální produkty. Součástí programu bude také kuchařská show Markéty Hrubešové, ochutnávky zvěřinových a rybích specialit i prezentace regionálních producentů.
V letošním roce výrazně větší Myslivecký autosalon bude prezentovat terénní vozy a jejich specializované úpravy pro myslivecké využití a představí prodejce mysliveckých potřeb a vybavení a také související regionální produkty.
V neděli 28. června se uskuteční tradiční Dětský myslivecký den se zábavnou a naučnou stezkou pro rodiny s dětmi. Účastníci si vyzkoušejí řadu úkolů inspirovaných mysliveckou pedagogikou a dozvědí se více o přírodě, zvěři i práci myslivců. Pro všechny soutěživé bude připraveno losování pěti hodnotných cen ze zakoupených vstupenek do muzejních expozic. Vstup do areálu slavností zůstává i letos zdarma.
Na přípravě jubilejního ročníku spolupracuje Národní zemědělské muzeum Ohrada s jihočeskými okresními mysliveckými spolky a nově také se Společností pro trvale udržitelné hospodaření se zvěří, která sídlí přímo v areálu muzea.
Datum a místo konání: Národní zemědělské muzeum Ohrada, 26.–28. června 2026
Vstupné: Vstup do areálu slavností je zdarma, do muzejních expozic platí po celé konání akce snížené vstupné.
Další informace a podrobný program akce je na webu ZDE.
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