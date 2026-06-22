Farský (STAN): Ztráta důvěry v nejlepší média veřejné služby

22.06.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně financování veřejnoprávních médií.

Farský (STAN): Ztráta důvěry v nejlepší média veřejné služby
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Dnes vláda projedná další krok ke zestátnění ČT a ČRo. Tak si pojďme znovu shrnout, co to znamená.

Ztrátu důvěry v nejlepší média veřejné služby ze zemí bývalého východního bloku. A několikamiliardovou sekeru v rozpočtu, kterou stejně zaplatíme.

Podporuji dnešní stávku. 

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

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