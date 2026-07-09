Šebelová (STAN): Nenávistná rétorika vlády vůči ukrajinských uprchlíkům

09.07.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorice vlády vůči ukrajinským uprchlíkům.

Šebelová (STAN): Nenávistná rétorika vlády vůči ukrajinských uprchlíkům
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Babišova vláda najela na nenávistnou rétoriku vůči ukrajinským uprchlíkům. Zveřejňuje záměrně jen některé informace, podněcuje nenávist a záměrně aplikuje princip kolektivní viny. A tak se jim nehodí přiznat, že ukrajinští uprchlíci zdaleka nečerpali zdravotní péči, jak se předpokládalo a díky nim tak velká část peněz v systému zůstala. Ale roztočit ty peníze vláda umí, to zase jo. I na tohle včera došlo při debatě o navýšení platby za státní pojištěnce. 

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
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STAN , Šebelová

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Opozice nenávidí vlastní občany., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePetr Novák , 09.07.2026 16:25:56
Opozice nenávidí vlastní občany. Zatím, co občané Ukrajiny mají na vše nárok, naši občané na nic. Český občan se tak stal cizincem ve vlastní zemi. A nenávistná rétorika proti našim starým lidem, kteří jsou pro opozici hospodářská škoda, je skandální. Ještě jim sebrali valorizaci. Neuvěřitelné. Hlavně, že oni jsou pro zemi užiteční. Po vládě SPOLU, STAN a Pirátů tu zůstala rozkradená, zadlužená země. Že se nestydí, .........

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