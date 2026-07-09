Šebelová (STAN): Nenávistná rétorika vlády vůči ukrajinských uprchlíkům

Babišova vláda najela na nenávistnou rétoriku vůči ukrajinským uprchlíkům. Zveřejňuje záměrně jen některé informace, podněcuje nenávist a záměrně aplikuje princip kolektivní viny. A tak se jim nehodí přiznat, že ukrajinští uprchlíci zdaleka nečerpali zdravotní péči, jak se předpokládalo a díky nim tak velká část peněz v systému zůstala. Ale roztočit ty peníze vláda umí, to zase jo. I na tohle včera došlo při debatě o navýšení platby za státní pojištěnce.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku