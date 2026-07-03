Papajanovský (STAN): Obstrukce jsou staré už 150 let

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych i já krátce něco řekl k novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kterou právě projednáváme. Každý z našich ústavních orgánů má svoji roli. Soustava obecných soudů určuje, co je, a co není po právu, a rozhoduje o vině a o trestu.
Ústavní soud chrání naše ústavní zřízení. Vláda je vrcholným orgánem moci výkonné, tedy vládne, prezident se na vládnutí podílí, reprezentuje náš stát navenek a také, jak jsme mohli v posledních týdnech vidět, chrání právo. No, a Poslanecká sněmovna a Senát? Tyto dvě instituce představují moc zákonodárnou. Naším úkolem nás tady v tom sále je přijímat zákony. No, a jak ví v naší zemi už asi každý, tak se nám to nedaří úplně efektivně a důstojně – a hovořím teď o Poslanecké sněmovně, zejména o Poslanecké sněmovně. Jasně, i Senát má určitě svoje problémy, zejména třicetidenní lhůtu, kterou má stanovenou k projednávání zákonů, bychom měli změnit a zvýšit někdy v budoucnu tak, aby mohl začít fungovat efektivněji, ale tím jaksi důkazem té nefunkčnosti, neefektivity občasné, je zejména právě Poslanecká sněmovna. Já osobně proto návrh, jehož účelem je efektivitu a úroveň diskuse v Poslanecké sněmovně posunout, vítám.
S efektivitou jednání je to samozřejmě složité, protože na jednu stranu je potřeba vyvážit právo většiny vládnout, protože ač stojíme na jiné straně barikády, řekněme, tak respektujeme výsledek svobodných demokratických voleb a většina prostě má právo vládnout. No, ale zároveň je potřeba ponechat opozici skrze třeba i parlamentní obstrukce možnost dělat její opoziční práci, možnost upozorňovat na důležitá témata, a tato témata zvedat. Protože obstrukce jsou zcela bezpochyby legitimním nástrojem parlamentní politiky.
Mimochodem, když jsem se připravoval, tak jsem dohledal, že obstrukce jsou staré už 150 let, že první protiobstrukční pravidlo řešila v roce 1882 britská Sněmovna jako tehdy ochranu proti Irům, kteří obstruovali.
Návrh, který je předkládán a který budeme projednávat, tak pokud skutečně bude schválen v tom dohodnutém znění, já osobně považuji za návrh vyvážený, za návrh, který žádným závratným způsobem nevychyluje to kyvadlo ať už na stranu opozice nebo koalice, žádným způsobem nepoškozuje opoziční práva, umožňuje nám dále v případě potřeby obstruovat, ale zároveň jednání Sněmovny zpřehledňuje, zefektivňuje a dělá ho důstojnějším. Proto já osobně – a věřím, že i většina našeho klubu, ten návrh podpoříme.
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Dovolte mi ale připojit ještě pár slov o pozměňovacím návrhu, pod kterým jsem spolu s kolegy podepsán a který vyvolal, jak jsme viděli tady dneska, asi víc emocí a diskuse, než jsem možná trochu čekal. Dovolte mi říct něco o návrhu lex střízlivost neboli iniciativě Střízlivá Sněmovna. Já už jsem ten návrh tady ve druhém čtení představoval, ale ta diskuse o něm se určitým způsobem vyvinula, tak mi dovolte prosím některá fakta připomenout.
Pozměňovací návrh jsme s kolegy předložili, protože alkohol je objektivně v této a asi i v předcházejících poslaneckých Sněmovnách problémem. Konzumuje se tady, a to i během jednání. Pokud někdo říká, že nic takového nikdy nezažil, že nikdy nic takového neviděl, tak tady zřejmě chodí s klapkami před očima, protože to se tady prostě děje.
Pozor, není to ale problém, který se dotýká jenom koaličních nebo opozičních stran, jedné, druhé, třetí strany. Je to něco, co se dotýká Sněmovny napříč tak říkajíc politickým spektrem. No a proč je to podle mého soudu problém?
Sněmovna jako instituce nemá u veřejnosti dobrou pověst. Tuším, že povolání poslance stále vévodí pořadí žebříčku nejdůvěryhodnějších profesí, ale ne na 1. místě... Nebo vlastně ano, ale na 1. místě odzadu. Máme-li tohle změnit a máme-li ze Sněmovny udělat důvěryhodnou, řekl bych civilní instituci, potřebujeme ji přiblížit lidem. Proto jsme navrhli lex střízlivost.
Navrhli jsme – a už to tady zase zaznělo – do jednacího řádu zkopírovat ustanovení ze zákoníku práce. Nevymýšleli jsme nic nového. Zkopírovali jsme to ustanovení ze zákoníku práce, které podle mého soudu není úplně dokonale napsané, dalo by se napsat lépe, ale platí pro běžné lidi, pro běžné zaměstnance, takže proto jsme ho navrhli převzít a zkopírovali jsme ho a navrhujeme, aby platilo i pro poslance.
Tedy navrhujeme stanovit povinnost chodit do práce střízliví bez vlivu alkoholu nebo jiných návykových látek. Na zaměstnance se ta pravidla vztahují z dobrých důvodů. Zaměstnanec, který je pod vlivem, nezvládá svoji práci vykonávat dostatečně dobře. A poslanec nebo poslankyně? Ten taky svoji práci pochopitelně nemůže vykonávat dostatečně dobře, pokud není střízlivý. Veřejnost má v názoru na tento náš návrh jasno.
Na různých zpravodajských webech v posledních týdnech probíhaly ankety, bylo to tuším, na CNN, na Právu a všude možně jinde, ze kterých vyplynulo, že 95 procent lidí v téhle zemi náš návrh podporuje. Je to návrh antipapalášský, návrh, který by Sněmovnu přiblížil lidem. Dostali jsme také s kolegy, se kterými jsme tento návrh předložili, více než 200 vzkazů od lidí, kteří návrh podpořili. Mohl bych číst všechny, nebudu číst všechny tyto vzkazy, ale alespoň některé z nich mi, prosím, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte přečíst.
Cituji: „Měla jsem vždycky za to, že je normální, že se v pracovní době nepije. Pokládám to za jediné správné. My také v zaměstnání nepijeme. Není normální, že o našich zákonech budou hlasovat lidi, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Řízení čehokoliv, natož státu, by se mělo odehrávat zastřízliva. To je snad jasné, ne? Zákony musí platit pro všechny stejně pro všechny zaměstnance. Tedy i pro poslance a poslankyně, kteří jsou pomyslnými zaměstnanci veřejnosti“.
Teď trošičku ostřejší vzkaz, já jsem teda ten nejostřejší jaksi vycenzuroval, ale tady ten, přiznávám, je trochu ostřejší než ty předchozí. „Je trochu pokrytecké nechat poslance fňukat, že by nemohli pít v práci, zatímco zakazujeme si tam jednu kopnout dělníkovi s fyzicky náročnou profesí a několikanásobně nižším příjmem. Je k neuvěření, že se o takové samozřejmosti musí vůbec diskutovat. Běžně bývá následkem požívání alkoholu v pracovní době přísný postih. Není otázka proč ano, spíš proč už to není dávno zavedené? Pokud všichni běžní zaměstnanci pít nesmí, tak proč by zaměstnanci lidu pít směli? Proč by to v PS mělo být dovoleno, když ve všech jiných institucích je požívání alkoholu zakázáno? V žádné firmě, práci, natož ve Sněmovně by se alkohol pít neměl.“
Pozor, tady je někdo na nás hodný. Pokud poslanci chtějí, můžou si ve volném čase samozřejmě něco dát. To jim nikdo nezakazuje. Jsou to taky jenom lidi. Ale je správné mluvit o tom, že ve Sněmovně tohle prostě nejde. Málokdo z nás vykonává práci, kterou ovlivní život všech lidí, co kdy budou v Česku bydlet, studovat, pracovat nebo tudy jenom projíždět. Ten, kdo má tu čest mít takhle velký vliv, by měl pracovat s rozvahou, zamyšlením, a pozor, obecně v co nejlepším(?) kognitivním stavu.
Poslední vzkaz, kterým zakončím to čtení, protože, jak říkám, my jsme těch vzkazů dostali více než 200, takže bych tady mohl pokračovat možná ještě hodinu. Chci střízlivé, poctivé, férové a chytré poslance. Minimálně to první můžeme skrze Lex střízlivost podpořit, tedy pojďme do toho.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. To byly některé vzkazy občanů, kterým záleží na tom, jak vypadá jednání naší Sněmovny a jakou má naše Sněmovna pověst. Prosím, pojďme občany vyslyšet a posuňme naše jednání do 21. století, protože právě střízlivá Sněmovna může být moderní Sněmovnou.
Děkuji za pozornost.
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