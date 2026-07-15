„Kdyby vládla ODS…“ Lipavský si stýská nad Rusy na olympiádě

15.07.2026 17:50 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministři sportu z devíti členských států Evropské unie vyzvali Evropskou komisi, aby přehodnotila financování Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ze strany EU. Reagují tak na nedávné rozhodnutí MOV zrušit pozastavení členství Ruského olympijského výboru. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) si posteskl, že mezi signatáři chybí Česko. „Kdyby vládla ODS, byli bychom pod výzvou podepsaní,“ prohlásil.“

„Kdyby vládla ODS…“ Lipavský si stýská nad Rusy na olympiádě
Foto: Interview ČT24
Popisek: Jan Lipavský

Výzva zazněla ve společném dopise adresovaném evropskému komisaři pro sport Glennu Micallefovi. Jeho signatáři žádají, aby Evropská unie zajistila, že finanční podporu nebudou získávat organizace, jejichž kroky jsou podle nich v rozporu s hodnotami EU. Dokument zveřejnilo stálé zastoupení Švédska při Evropské unii.

Pod dopis se podle informací listu Politico podepsali ministři sportu ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich se od zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 zásadní okolnosti nezměnily a ukrajinští sportovci stále nemají možnost připravovat se na mezinárodní soutěže za stejných podmínek jako jejich konkurenti. V dopise proto upozorňují, že návrat Ruska do struktur olympijského hnutí může být vnímán jako normalizace pokračujícího konfliktu.

Mezinárodní olympijský výbor minulý týden oznámil, že ruší pozastavení členství Ruského olympijského výboru, které platilo od října 2023. MOV své rozhodnutí odůvodnil tím, že ruský olympijský výbor již nezahrnuje regionální sportovní organizace z okupovaných ukrajinských území, což bylo jedním z hlavních důvodů původního pozastavení členství. Organizace zároveň připomněla, že otázka účasti jednotlivých ruských sportovců na mezinárodních soutěžích podléhá samostatným pravidlům.

Signatáři dopisu však argumentují, že samotná válka nadále znemožňuje ukrajinským sportovcům přípravu za rovných podmínek. Švédský ministr sociálních věcí Jakob Forssmed uvedl, že Rusko pokračuje ve své agresi vůči Ukrajině, a proto by podle něj evropské finanční programy neměly přispívat k tomu, aby byla tato situace považována za běžnou. Podle ministrů by podpora Evropské unie měla být podmíněna respektováním hodnot, na nichž je evropská spolupráce založena.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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V dopise se výzva netýká pouze Mezinárodního olympijského výboru. Ministři zároveň požadují přehodnocení finanční podpory také pro Světovou plaveckou federaci (World Aquatics) a Mezinárodní gymnastickou federaci, které rovněž umožnily návrat ruských sportovců do svých soutěží. Podle autorů dopisu by Evropská unie měla důsledně zohledňovat postoj jednotlivých sportovních organizací k válce na Ukrajině při rozhodování o poskytování finančních prostředků.

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský prohlásil, že za minulé vlády by Česko bylo součástí takové výzvy. „Rusko se vrací na olympiádu. Devět evropských zemí říká jasné NE. Dánsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko vyzvaly Evropskou komisi, aby zastavila evropské peníze pro Mezinárodní olympijský výbor a sportovní federace, které otevírají dveře Rusku a Bělorusku. Česko mezi nimi chybí. Kdyby vládla ODS, byli bychom pod výzvou podepsaní,“ uvedl Lipavský s dodatkem, že teroristické Rusko vraždí ukrajinské sportovce a sport využívá k propagandě.

Jan Lipavský

  • poslanec
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Komentátor Martin Schmarcz vyzval ministra sportu, prevence a zdraví Borise Šťastného (Motoristé), aby vysvětlil, proč se Česko k výzvě nepřidalo. „Otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Co na to říká Boris Šťastný? Jako že my se nepřipojíme?“ ptá se Schmarcz.

 

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • ministr pro sport, prevenci a zdraví
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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.politico.eu

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Rusko , Schmarcz , sport , Šťastný , Ukrajina , Lipavský , MOV

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