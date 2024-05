Paroubek (ČSSD): Vzplála na Ukrajině poslední bitva?

reklama

Headliny českých mainstreamových médií u článků, které informují o situaci na Ukrajině, jsou děsuplné. A téměř obnažují pravý stav věcí na ukrajinském bojišti.

V Echo24 říká jeden headline: „U Charkova dobyli Rusové devět vesnic za dva dny. Hlavní starost je obrana Kyjeva“, řekl generál. V Echo24 „Kam se poděla obranná linie Charkovské oblasti? Co je to za zradu?“, v Novinky.cz: „Rusko ničí zbraně Západu. Účinnost ukrajinské techniky prudce klesá. Střely za miliony selhávají.“ V Lidovky.cz se zase dozvídáme z headlinu, že: „Málo obránců, pomalá podpora. Rusko trpělivě odhaluje ukrajinské slabiny“.

Shrnuto a podtrženo, Rusko, jak se zdá, nejen, že převzalo strategickou iniciativu na bojišti, ale dosáhlo průlomu na charkovském úseku fronty.

Pokud to takto půjde dál, a s ohledem na malé rezervy ukrajinské armády to tak dál půjde, výsledkem bude obklíčení Charkova ruskými vojsky. Rusové se nebudou pokoušet o boj v ulicích tohoto druhého největšího města Ukrajiny, ale počkají si, až jim samo spadne do klína. Většina obyvatel Charkova je ruská. Lze přepokládat, že protirusky ladění Ukrajinci, kteří by nesnesli ruskou správu města, odejdou či budou evakuování ukrajinskou armádou a zůstanou ti, kterým ruská správa města vadit nebude.

Stejně tak je pravděpodobné, že s ohledem na malé lidské zdroje Ukrajiny může dojít k průlomu také na jiném místě 1300 km dlouhé fronty. A Ukrajině chybí záložní armáda, kterou by mohla proti takovému průlomu nasadit. Představy různých našich Kolářů (poslanec za TOP09), že by díry ve frontě mohly ucpat chlapci z Ukrajiny, kteří se rozutekli po celé Evropě, včetně Česka, je lidsky trapná. Ti lidé nechtějí bojovat. Nemají k tomu chuť. Stejně jako kdybychom my válčili se Slováky. Jak bych já mohl bojovat proti Slovákům, když moje dcera je napůl Slovenka. Prostě mladí ukrajinští muži hlasují nohama a nechtějí se dostat do kafemlýnku války, který je semele. K čemu je vám bezejmenné hrdinství, když zemřete třeba v 25 letech?

Chtělo by se říci, že nastal čas hledání míru, mírového řešení. Já bych řekl, že tento čas skoro vypršel, protože pokud dojde k průlomu ukrajinské obrany na několika místech, Rusové v krátku dosáhnou svých vojenských cílů a to je především obsazení ruskojazyčných území na jihu a východě Ukrajiny a samozřejmě také udržení Krymu v ruských rukou.

Česká vláda by měla přestat oblbovat národ, pojmenovat problém tak, jak je a podle možnosti alespoň nepřekážet mírovým jednáním, kterých by se měla ujmout např. Čínská lidová republika, ale třeba také Brazílie a Indie. Prostě velmoci patřící do třetího světa. Představa o vítězství Ukrajiny i s obří vojenskou a finanční pomocí Západu je chimérou,. Prostě proto, že Ukrajina nemá potřebné lidské zdroje a v tuto chvíli ani ochotné a vycvičené vojáky, kteří by chtěli padnout ve zbytečné válce za imperialistické zájmy.

A panu Kolářovi a dalším borcům bych doporučil, aby se nechali „nalít“ do ukrajinské armády a šli předvést své bojové úsilí na frontu do první linie…Je to něco jiného, nežli mlít ústy.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

