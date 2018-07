Paroubek: Vaše věc byla opět první

Je dobře, že se klub ČSSD na nějakou dobu rozejde a sejde se až po parlamentních prázdninách. To dává vedení strany slušný manévrovací prostor k upevnění jeho pozice. Mám na mysli především předsedu Hamáčka a prvního místopředsedu Zimolu. Ti především projevili tah na branku a prosadili účast ČSSD ve vládě, což je projekt, který za současných okolností může být projektem, který zajistí resuscitaci politického vlivu ČSSD ve společnosti. To základní, co ovšem musí ČSSD v současné situaci udělat, je - přestat se hádat.

S tím souvisí také to, aby jednotliví členové klubu přestali projevovat nutkavou touhu vyjadřovat se kontroverzně k nejrůznějším politickým otázkám, z čehož zatím plyne, že ČSSD je vnímána ve společnosti jako naprosto rozhádaná strana. V důsledku čehož její preference stále stagnují na nízké úrovni. Předseda Hamáček musí v těch příštích týdnech vyvinout silné úsilí k tomu, aby byl zcela eliminován vliv velkých kmotrů uvnitř strany. Mám na mysli lidi jako jsou Růžička, Bis a Hoferek, spojovaní s aktivitami firmy Bison & Rose, dále advokát Radek Pokorný, ale i kmotři „nižších hodností“ jako jsou litvínovský Havelka a například další kmotr nižší hodnosti Žďárský z jižní Moravy. Před bouřlivým jednáním klubu to byli právě oni, kteří se v dohodě s Chovancem snažili ovlivnit místopředsedy strany Foldynu a Onderku tak, aby nehlasovali ve sněmovně pro důvěru vládě, aby M. Chovanec nezůstal osamocen. A tak to byla především velká politická porážka M. Chovance, který zůstal v naprosté politické izolaci.

Proč má Chovanec zájem vyhrocovat vztahy s hnutím ANO, jsem již dříve také psal. Obává se zřejmě své kriminalizace a pravděpodobně oprávněně a tak se vědomě stylizuje do pozice oběti, tedy toho, kdo je pronásledován pro svůj politický postoj. Chovancovi jsem ve svém článku „Hoši, zklidněme hru!“ z 12. 7. 2018 doporučoval, aby odešel z poslaneckého klubu ČSSD. Jakmile odejde Chovanec, zmizí vliv Havelky a Žďárského, kterým už nebude mít kdo velet. A tím se z tenat těchto kmotrů osvobodí také Foldyna s Onderkou. Pokud M. Chovanec pochopí, že nejlépe prospěje ČSSD svým odchodem ze sněmovny, může to pomoci v první řadě poslaneckému klubu, který se nebude v budoucnu již zmítat mezi dvěma krajními politickými pozicemi. Tou vyostřeně antibabišovskou, za kterou Sobotka s Chovancem schovávají svou politickou neschopnost a tou realistickou, nově se vytvářejícího politického týmu vedení ČSSD.

