Piráti: Když jsme ještě byli ve vládě, tak eDoklady fungovaly

eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže, píše Ministerstvo vnitra.
Mnoho stran se to nyní v rámci volebního boje snaží hodit na Piráty, ale pravdou je, že když jsme ještě byli ve vládě, tak vše fungovalo jak mělo.
Už rok jsou eDoklady odpovědnost vicepremiéra pro digitalizaci Mariana Jurečky a ministerstvo se na volby mělo připravit s předstihem. Vyšší zátěž se během voleb dala očekávat.
Další důvod pro silné Piráty ve volbách!
autor: PV