Piráti: „Republika v pohybu“ - 20 cílů pro rozhýbání české ekonomiky a prosperity

„Náš plán stojí na třech strategických pilířích a 20 ekonomických cílech, které lze provést či nastartovat v tomto volebním období. Růst ekonomiky by tím mohl následně posílit až o čtyři procenta ročně. Naše ekonomická mapa obsahuje například cíl dostat mzdu běžného zaměstnance, tedy její medián, na 50 tisíc korun měsíčně. Zajistit 100 tisíc nových míst v předškolní péči či spustit vratné státem garantované granty pro mladé nadané lidi, aby se mohli věnovat studiu,“ uvedl Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

„Nechceme už přešlapovat na křižovatce. Nechceme, aby bylo Česko dál označováno za nemocného muže Evropy. Náš plán Republika v pohybu může zlepšit život všech našich občanů a konečně zemi nasměrovat na cestu do první ligy a blíže Západu. Naší hlavní myšlenkou je, že republika musí být v pohybu, ať už se to týká rozpohybování trhu práce, peněz do investic nebo státu. Jen tak může naplno využít svůj bohatý potenciál. Hodně z toho už jsme odpracovali, nyní je ale potřeba na to navázat,“ popsal Bartoš. Všechny návrhy jsou podložené nejen expertizami, ale jde i o prověřené modely vyspělých zemí, kde se Piráti inspirovali.

Podrobnosti plánu Republika v pohybu představil jeho iniciátor a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek: „V současné době funguje náš stát do značné míry jako lenochod. Potřebujeme se vymanit ze stagnace a naši republiku rozpohybovat, proto jsme v týmu společně s experty připravili sérii kroků, které nás k tomu dovedou. Náš plán Republika v pohybu je postaven na třech pilířích. Za prvé je to posílení trhu práce, aby bylo v naší zemi výhodné pracovat a přilákali jsme k nám i nové talenty, aby byla místa ve školkách a aby se nevyplácela práce na černo. Za druhé chceme využít peníze, které nyní leží bez užitku, a nasměrovat je do smysluplných investic.“

Třetí pilíř cílí na navrácení optimismu do směřování státu a ekonomiky. „Nechceme, aby aktivní lidé na každý nový nápad slyšeli dvacet důvodů, proč to nejde a kolik bariér by museli překonat, ale naopak jsme tyto překážky krok po kroku odstraňovali. Konkrétních 20 cílů máme v ekonomické mapě a budeme je postupně prosazovat na vládě,“ nastínil Michálek.

„Často zaznívá, že se máme jako v Německu. Že jezdíme ve stejných autech, nakupujeme stejné zboží, vykonáváme přibližně stejné profese. A že se tedy máme přibližně stejně dobře jako Němci. Ale nemáme, protože u nás za to vyděláváme třetinu nebo polovinu peněz. A já mám pocit, že jsme si na to, že budeme navždy ti chudí příbuzní, nějak zvykli. Ale my Piráti říkáme, že to tak být nemusí. Máme na to začít tyto bohatší země dotahovat a rozhýbat naši ekonomiku,” řekl Jiří Hlavenka, podnikatel, investor a radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum a inovace.

„Musíme daleko silněji podporovat startupy a růst českých firem. To má prokazatelné výsledky z praxe a dá se to aplikovat na celou Českou republiku. A musíme k nám nalákat špičkové experty tak, aby v Česku chtěli pracovat a dál zůstávat. Moc se o tom nemluví, ale lidí v produktivním věku bude pomalu ubývat a za několik málo let jich budou na pracovním trhu chybět desítky tisíc. To musíme řešit už nyní. Proto je třeba i vytvářet podmínky pro co nejvíce schopných lidí a odborníků, kteří by k nám přišli ze zahraničí,” vyjmenoval Hlavenka.

Nutnost usnadnit více lidem vstup na trh práce, zdůraznila také Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny: „Chceme zlepšit podmínky pro pečující i konkrétně rodiče s malými dětmi, aby se ti, kdo chtějí, mohli rychleji vrátit do práce. Máme za cíl vznik 100 tisíc nových míst v předškolní péči pro malé děti. Na tom za Piráty dlouhodobě pracujeme, ať už se to týká kapacit školek, dětských skupin nebo dlouhodobě prosazujeme tzv. sousedské dětské skupiny. Aktuálně jsou před projednáním vládou. Chceme také odbourat byrokratické nesmysly, jež rodiče zbytečně omezují. Konkrétně limit 92 hodin měsíčně, které maximálně může malé dítě strávit v předškolní péči, aniž by rodina přišla o rodičovský příspěvek.” Usnadněním zapojení rodičů na trh práce lze státní kasu posílit až o 15 miliard ročně skrz daně a odvody. A to i po odečtení nákladů na školky či dětské skupiny.

„Abychom toho dosáhli, musí být ovšem na trhu práce také dostatek částečných úvazků. Za vládu jsme již v tomto ohledu vykročili správným směrem. Za Piráty do toho ale chceme ještě víc šlápnout a jít příkladem také za veřejnou správu a stát, aby i úřady tyto typy úvazků nabízely a zvýšili jsme jejich podíl v ekonomice z necelých 6 procent na minimálně 10 procent během příštích 5 let,” popsala Richterová.

Druhý pilíř plánu, tedy jak dostat ležící nebo neefektivně využívané zdroje do investic, přiblížil docent Libor Dušek, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády: „Tento plán vznikl posouzením 37 prorůstových návrhů NERVu, které jsme připravili a předložili. A jako expert a člen NERVu musím říct, že právě proto je s Piráty radost spolupracovat. Piráti naslouchají odborným názorům, přemýšlejí o nich, a apriori je neodmítají. Výsledkem je tento plán, který adresuje přes 80 procent doporučení NERVu, které dále dopracovává nebo inovativně upravuje.”

„Velká část aktiv není efektivně investována, protože tomu často brání příliš zašmodrchané regulace nebo špatná zastaralá pravidla. Příkladem by mohly být třeba nevýnosné penzijní fondy. Je proto potřeba uvolnit regulace investic a nastavit i pravidla podpory tak, aby fondy mohly více financovat bezpečné a dlouhodobě stabilní investice – například do nemovitostí, které podpoří hospodářský růst a střadatelé začnou konečně vydělávat. Využití kapitálu reformovaných penzijních fondů pomůže v příštích dvaceti letech postavit až 100 tisíc nájemních bytů a na českou burzu může přilákat desítky nových firem,” vyjmenoval Dušek.

Piráti cílí také na zefektivnění systému dotací. „Dotace se Evropě v některých oblastech vymkly z rukou. Namísto pomoci tam, kde je to opravdu potřeba, končí na bankovních účtech těch nejziskovějších firem a fosilních baronů. My prosazujeme jiný přístup. Evropské dotace musí jít především do posílení veřejné infrastruktury, jako je energetická a distribuční síť, nabíječky pro elektromobily nebo energetické úspory v nemocnicích a školách. To povede k dlouhodobým úsporám na straně státu, domácností i firem. Byznys chceme podpořit chytřeji než dotacemi, které jsou nepředvídatelné a na které dosáhne spíše ten, kdo má hromadu právníků, než ten, kdo je skutečně potřebuje,” vysvětlil europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja s tím, že Piráti chtějí zopakovat americký úspěch a po vzoru tamní IRA udržitelným odvětvím pomáhat za pomoci systémů daňových úlev. „Tím dokážeme konečně nastartovat investice do udržitelných odvětví, což pomůže byznysu, občanům, ekonomice i ochraně naší planety a životního prostředí,” popsal Kolaja.

Ekonomická mapa Pirátů klade velký důraz na modernizaci, inovace a investice do oblastí, které ovlivňují životy mladých lidí. A mají potenciál je zlepšit. Poslankyně Klára Kocmanová uvedla: „Mladí lidé jsou hnací silou inovací a změn, které Českou republiku posunou vpřed. Chceme tak, aby viděli svou budoucnost tady, doma, ve své zemi, ne aby museli odcházet kvůli špatným podmínkám do zahraničí. Dlouhodobým cílem Pirátů je například dostat naše školství na špičkovou úroveň. Musíme do něj dostat potřebné finance a investice, což jsme za Piráty vždy pevně prosazovali při jednáních o rozpočtu. Stejně tak musí vláda dodržovat svůj závazek učitelům na 130 % průměrné mzdy. Společně s tím musí bezpodmínečně proběhnout reforma obsahu vzdělávání, aby opravdu mladé lidi připravilo na život místo biflování všech starověkých letopočtů.”

Piráti prosazují, aby bylo vzdělání dostupné všem nadaným lidem. A česká ekonomika získala minimálně 1000 nových talentů ročně. „Proto míníme pro studenty vysokých škol zavést státem garantované půjčky a nastavit ty nejlepší podmínky pro skloubení studia a přivýdělku v oboru. Stejně tak budeme nadané lidi pobídkami motivovat ke studiu v cizině, kde mohou nabrat neocenitelné zkušenosti, jež následně zúročí doma. Obdobně chceme zavést u poptávaných oborů státní stipendia pro talenty ze zahraničí, aby naopak přišly studovat do Česka a následně zde na trhu práce mohly uplatnit své schopnosti,” doplnila Kocmanová.

