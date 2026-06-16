Rajchl (PRO): Humanitární dávky zneužívá každý pátý Ukrajinec

16.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zneužívání humanitárních dávek

Rajchl (PRO): Humanitární dávky zneužívá každý pátý Ukrajinec
Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

A celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu? Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů, nebo já, který vám na rovinu říkal, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky?

Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu.

Pomatená logika “kdo se nenechal okrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi” dnes definitivně prohrála a zkolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil. Proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti pětiopozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

dávky , migrace , Ukrajina , Rajchl , PRO

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Musí být vyplácení humanitárních dávek migrantům pečlivě kontrolováno?


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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Jedno nechápu

Proč je podle vás odpad s větrných elektráren tak velký problém? Větší než třeba z jaderných elektráren. Pro ten se také přeci našlo řešení, a to jde podle mě o mnohem víc nebezpečný odpad. Proč by to nešlo i u těch větrných? Mě třeba větrné elektrárny nepřijdou špatné, ale je pravda, že tu pro ně m...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zneužívání humanitárních dávek