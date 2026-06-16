Rajchl (PRO): Humanitární dávky zneužívá každý pátý Ukrajinec

A celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu? Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů, nebo já, který vám na rovinu říkal, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky?
Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu.
Pomatená logika “kdo se nenechal okrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi” dnes definitivně prohrála a zkolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil. Proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti pětiopozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží.
JUDr. Jindřich Rajchl
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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