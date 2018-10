Poc (ČSSD): Evropský rozpočet na rok 2019? Posun k sociálním hodnotám

Plenární shromáždění Evropského parlamentu dne 24. října odsouhlasilo výši unijního rozpočtu na rok 2019. Podle něj by Unie měla mít příští rok k dispozici 166,3 miliard eur. Europoslanci tím dali jasně najevo, že finance navržené Komisí a Radou jsou nedostačující.

Plenární shromáždění Evropského parlamentu dne 24. října odsouhlasilo výši unijního rozpočtu na rok 2019. Podle něj by Unie měla mít příští rok k dispozici 166,3 miliard eur. Europoslanci tím dali jasně najevo, že finance navržené Komisí a Radou jsou nedostačující.

„Rozpočet Evropské unie je základním nástrojem výkonu evropských politik. Měl by proto jasně zrcadlit priority, které ve jménu občanů obhajujeme,„ komentuje zprávu europoslanec Pavel Poc. „Plně schvaluji navýšení prostředků pro programy, jako je Erasmus+, Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých či Evropská dětská záruka proti chudobě. Jsou to investice do budoucnosti, které se nám několikanásobně vrátí,“ říká europoslanec k projektům, jejichž navýšení obnáší více než 736 milionů eur.

Evropský rozpočet, který se jinak nese ve znamení zvýšení bezpečnosti a opatření spojených s migrací, dále nabral kurs posilující boj proti změně klimatu a ochranu životního prostředí. Stalo se tak i díky Pavlu Pocovi, který i tento rok podal několik návrhů na projekty chránící evropské životní prostředí a zdraví.

„Samozřejmě mě těší, že jsem do rozpočtu ve velké konkurenci zvládl vtisknout další tři iniciativy, které nám tu doposud chyběly,„ říká Pavel Poc. „Na druhou stranu mě mrzí, že díky tlaku ostatních nedošlo k potřebnému navýšení rozpočtu agentury posuzující mimo jiné i škodlivost pesticidů. Tento příklad toho, jak jednotlivci svým jednáním ohrožují zdraví všech Evropanů, mě bude ještě hodně dlouho pálit,“ dodává europoslanec k problematickému rozpočtovému vyjednávání.

Hlasování o rozpočtu nyní spustilo období smírčího vyjednávání s členskými zeměmi. Finální dohoda Parlamentu a Rady musí procedurálně spatřit světlo světa do 19. listopadu 2018.

