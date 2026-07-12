Babiš si vychutnal Pavla na detailech ze summitu

Dlouhé měsíce vedly spory o to, kdo má českou delegaci na summitu NATO v Ankaře tvořit. Výsledek podle premiéra potvrdil jeho předchozí varování. „Dopadlo to, jak jsem říkal. Ostuda, bylo to neuvěřitelné, trapné. A styděli jsme se,“ zhodnotil situaci ve svém nedělním hodnocení svého uplynulého týdne.
Následně se jal popsat ten nejhorší okamžik, který to celé ilustroval, ukázal přitom fotografii, na níž prezident Petr Pavel sedí na místě určeném ministrovi zahraničí Petru Macinkovi, přímo za šéfy delegací. „A toto je ten nejhorší moment z celého summitu,“ prohlásil.
Podle premiéra se podařilo ještě většímu skandálů zabránit jen díky tomu, že Macinka prezidentovi své místo přenechal. „Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo… Nechtěli jsme, aby tam byl nějaký skandál. Tak by seděl pan prezident úplně vzadu,“ uvedl Babiš.
Tvrdil také, že neobvyklé složení české delegace budilo pozornost zahraničních partnerů. „Partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je,“ řekl s tím, že za ostatními šéfy delegací podle něj standardně seděli ministři zahraničních věcí.
„Nechá se manipulovat jako loutka“
Babiš následně kritizoval i prezidentův tým, který je podle něj už v kampani před další prezidentskou volbou. „Já nechápu, že tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovuzvolení, nemá tu sebereflexi…. Proč se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo,“ uvedl.
A zopakoval, že situaci na summitu považoval za nedůstojnou. „Bylo to trapné, styděl jsem se,“ prohlásil. Zároveň ale dodal, že Česká republika neutrpěla reputační škodu, protože se celý incident odehrál mimo pozornost veřejnosti.
Předseda vlády se pozastavil nad rozhovorem, který prezident Petr Pavel poskytl ještě před summitem tureckému deníku Türkiye Gazetesi. Podle Babiše byl text krátký a jednostranný a vykresloval Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu – jako politika, který přináší českou pozici, stanovuje priority a vede celou delegaci.
Nad tím se Babiš zpětně zasmál. „Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník NATO nám říkal: Musíme to zkrátit, ne pět minut, ale tři minuty, byl schválen vládou a prezident s tím neměl nic společného,“ upozornil. Odmítl také tvrzení článku, že české priority určoval právě prezident a že vedl českou delegaci. „Normálně brutálně tady lžou,“ reagoval.
Zdůraznil, že šéfem české delegace bylsamozřejmě on sám a prezident se v den hlavního zasedání žádné oficiální části nezúčastnil. „Protože nebyl vlastně šéfem delegace,“ dodal Babiš.
„Ani jedna bilaterálka pro prezidenta“
Dále popsal, že značnou část programu summitu provázelo čekání na amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Pak jsme také čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO. Tam byli jenom lídři,“ uvedl. K účasti Petra Pavla dodal: „A já nevím, kde byl prezident, ale to je jedno.“
Znovu pak označil prezidentovu účast za trapnou a tvrdil, že Pavel zatěžoval ministra zahraničí požadavky na samostatná jednání se zahraničními představiteli. „Pan prezident samozřejmě šel na summit a zatěžoval ministra zahraničních věcí, chtěl různé bilaterálky, s francouzským prezidentem, korejským prezidentem, ukrajinským kancléřem a generálním tajemníkem NATO,“ řekl s tím, že žádné z těchto jednání neuskutečnilo. „Ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet s panem prezidentem,“ prohlásil.
„Antibabišovská média“ a vystřižený okamžik s Trumpem
Kromě toho se Babiš opřel také do novinářů, kteří doprovázeli prezidenta Petra Pavla. Tvrdil, že prezidentská delegace s sebou měla „samá antibabišovská média“. „Ti reportovali stále dokola, jak je to úžasné,“ prohlásil.
Poté popsal okamžik ze společného fotografování lídrů, při němž si potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Když jsme se seřadili a šli jsme na tu fotku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Donald Trump ruku. Stál jsem, on přicházel zleva, a pokud si všimnete, Trump podává vždy ruku tak, že vám ji drží. Takže mi ji držel a šel dál,“ uvedl.
Podle Babiše však následně opozice využila pouze jeden vybraný záběr, který měl působit tak, že jej Trump spíše ignoroval. „A co udělala z toho zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla pozici, když už ke mně byl Trump při tom podávání ruky zády, a udělali z toho samozřejmě velké haló,“ pokračoval premiér.
„Všichni mohli vidět, že jsem od Trumpa nedostal žádnou sodu, protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři,“ řekl, že se šéf Bílého domu choval přátelsky. „A to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volal 26. prosince. Tak prezident asi nevolá každému,“ dodal.
Přešel i ke kritice působení Fialovy vlády v rámci NATO. „Fialova vláda, tak jako lhala, lhala občanům stále a každý den, tak lhala i NATO,“ prohlásil. Následně ukázal na kameru dopis ministryně obrany Jany Černochové adresovaný generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu z 30. května 2025. Z dopisu citoval pasáž, podle níž Česká republika v lednu informovala NATO, že její obranný rozpočet dosáhne podruhé za sebou alespoň dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Česko kvůli dřívějším slibům o obranných výdajích nedopadlo v celkovém hodnocení nejlépe. Zdůraznil však, že alianční závazky nejsou jen o procentech, ale také o stavu armády a zbrojení. „Neříkám, že uděláme zázrak. My vám hlavně budeme říkat pravdu,“ prohlásil. Dodal, že česká delegace na summitu nevystupovala proti předchozí vládě, ale jednotně za Českou republiku.
Předseda vlády se poté vrátil k prvnímu dni summitu, který zahrnoval recepci a neformální večeři. Uvedl, že bydlel ve stejném hotelu jako prezident Petr Pavel, jehož účast podle něj předem pomáhalo domluvit české velvyslanectví. „Myslím, že naše velvyslanectví vydyndalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil té recepce a neformální večeře. Trapné,“ řekl Babiš.
Turecký protokol prý naštěstí umístil jeho a prezidenta při společném fotografování na opačné konce sestavy a na večeři seděli u rozdílných stolů. I zde se českého premiéra někteří zahraniční lídři ptali, proč je Pavel na summitu přítomen, když šéfem české delegace byl Babiš.
V tom kontextu zkritizoval rozhodnutí Ústavního soudu, které účast prezidenta umožnilo. „Bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí. Zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda. Vláda se odpovídá Poslanecké sněmovně,“ uvedl a rovněž zopakoval, že vláda chce příští rok poprvé dosáhnout dvou procent HDP na obranu.
„Na summitu rozhodují osobní vztahy“
Odmítl i spekulace o tom, že se během neformální večeře s partnery státníků měla řešit válka nebo geopolitika. Podle něj podobná setkání slouží především k navazování osobních vztahů a běžným rozhovorům o rodině či dětech. „To si pak myslíte vy, někteří pisálkové nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku?,“ pozastavoval se.
Zdůraznil také význam kontaktů mezi partnerkami státníků. Připomněl, že jeho manželka Monika se už dříve několikrát setkala s manželkou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a na summitu měla vlastní oficiální program. „Monika tam byla proto, že ji turecký prezident pozval. Měla tam program a byla to pozvánka pro vedoucí delegace a manželku,“ přiblížil.
„Takže nějaké hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu,“ konstatoval.
A jak už výše zmiňoval, po skončení neformální večeře společně s manželkou Monikou zamířili za americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Uvedl, že se jej ptali, zda na summit dorazí i jeho manželka Melania, kterou podle svých slov znají, a krátce se bavili také o filmu, jenž o ní vznikl. Premiér proto opětovně odmítl kritiku svého setkání s Trumpem. „Ti, kteří o tom mluví, v životě na žádném summitu nebyli, vůbec tomu nerozumí,“ zdůraznil, že diplomacie stojí především na osobních kontaktech. „Věřte, že já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně tak, že máte osobní vztahy. Že znáte i ty manželky,“ dodal.
Na závěr Babiš uvedl, že je třeba očekávat pokračovaní kampaně Petra Pavla za znovuzvolení a jeho tým bude dál vyhledávat střety s vládou. „Celá ta kampaň je samozřejmě založená na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně jiné, diametrálně odlišné názory de facto na všechno,“ prohlásil.
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