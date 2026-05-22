Udženija (ODS): První psychiatrická ambulance pro děti

22.05.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

V Poliklinice Zelený pruh byla slavnostně otevřena první Akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Praze.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Jedná se o zcela nový typ zdravotní služby v českém systému péče o duševní zdraví, který má pomoci dětem a dospívajícím do 18 let v situacích akutní psychické krize, kdy je potřeba rychlá odborná pomoc. Nová ambulance vznikla díky organizaci hl. m. Prahy Zahrada pro duši, která se dlouhodobě věnuje dětem a rodinám v náročných životních situacích. Jejím cílem je, aby se lidé v těžkých chvílích neztráceli v systému a měli na dosah srozumitelnou a dostupnou pomoc.

„Duševních obtíží u dětí a dospívajících bohužel dlouhodobě přibývá. V České republice je v péči psychiatrů více než 67 tisíc dětí a dospívajících. Za každým tím číslem ale musíme hlavně vidět konkrétní dítě a jeho rodinu, kteří procházejí náročným obdobím a často i velkou bezradností. Právě proto je včasná a dostupná pomoc tak důležitá. V Praze dnes fungují dvě ambulance pro dospělé – ve Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Teď jako první v republice otevíráme tuto službu také pro děti. Je to další krok k tomu, aby měli šanci dostat rychlou a odbornou pomoc v okamžiku, kdy ji skutečně potřebují,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Ordinace zajišťuje diagnostiku, návrh léčebného plánu a léčbu, neodkladnou psychiatrickou péči nutnou pro stabilizaci stavu, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou péči v akutní fázi, intervence v případech sebepoškozování, suicidálních tendencí a ideací nebo například v případech závažných poruch chování. Kromě toho také poskytuje telefonické konzultace praktickým lékařům pro děti a dorost a jiným odborníkům v péči o pacienty s příznaky duševního onemocnění nebo konziliární služby pro lůžková zařízení. Služby jsou poskytovány po předchozím objednání na telefonním čísle +420 720 022 522 nebo prostřednictvím e-mailu apa@zahradaprodusi.cz.

„Péče Akutní psychiatrické ambulance je určena dětem a dospívajícím do 18 let, kteří ji akutně potřebují a kteří nemají svého ambulantního psychiatra. Jedná se o pacienty, u nichž by odložení diagnostiky a léčby vedlo k vážnému zhoršení průběhu nemoci, ohrožení zdraví nebo života. Ambulance je také k dispozici pacientům po hospitalizaci s duševním onemocněním, kteří nemají navazující ambulantní péči. Péči zajišťuje zdravotní mezioborový tým, nad rámec běžné psychiatrické ordinace poskytujeme služby zdravotně sociálního pracovníka, který zajišťuje orientaci pacienta a jeho rodičů nebo zákonných zástupců v systému zdravotních a sociálních služeb včetně možností návazné péče a podporuje pacienta v jejich využití. Služby poskytujeme do doby, než je zajištěna další léčba ve standardní psychiatrické ambulanci nebo jiném vhodném zdravotnickém zařízení, maximálně po dobu šesti měsíců,“ vysvětluje ředitelka Zahrady pro duši Markéta Školoudová.

Akutní psychiatrická ambulance vznikla v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví "Rozvoj akutní psychiatrické péče“ (CZ.03.02.02/00/22_031/0004245). Provoz ambulance je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Plus.

Zdroje:

https://apa@zahradaprodusi.cz

