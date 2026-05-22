Gregorová (Piráti): Digitální vlastnictví nesmí být jen iluze

Když si dnes kupujete videohru, ve skutečnosti získáváte jen licenci. No a tu může firma kdykoliv jednostranně odebrat. To vytváří obrovskou právní nejistotu pro spotřebitele, kteří za obsah normálně zaplatili.
Občanská iniciativa Stop ničení videoher, kterou jsem podpořila, ukazuje, že tento problém trápí miliony lidí napříč Evropou. Evropská pravidla musí lépe reagovat na realitu digitální ekonomiky a posílit ochranu spotřebitelů i v online prostředí.
Digitální vlastnictví nesmí být jen iluze, která zmizí ve chvíli, kdy se to velké technologické firmě přestane hodit.
Mgr. Markéta Gregorová
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku