„70 miliard eur pro Ukrajinu ročně,“ zopakoval Babiš, co má proti Pavlovi

Spor kvůli české účasti na summitu NATO v Ankaře v posledních dnech graduje. Vláda minulý týden rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace. Prezident se proto obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou. Ten následně vydal předběžné opatření, podle kterého má vláda prezidentovi účast na summitu zajistit.
Krátce po rozhodnutí Ústavního soudu Babiš uvedl, že nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. Tím ale střet s Hradem neskončil. Vláda nadále trvá na tom, že českou delegaci na summitu povede premiérů, což prezident rozporuje. Právě o to, kdo má českou delegaci v Ankaře vést, se nyní vede další politický spor. Summit NATO se Ankaře uskuteční ve dnech 7. a 8. července 2026.
Premiér Andrej Babiš se nyní k celé situaci podrobněji vyjádřil na sociální síti Facebook.
Uvedl, že ho celý spor kolem summitu NATO mrzí. „Do této situace bychom se vůbec nedostali, kdyby prezident nepodal kompetenční žalobu, která vše vyhrotila a zkomplikovala - protokolárně, ekonomicky i logisticky,“ napsal a zdůraznil, že vláda předběžné opatření Ústavního soudu respektovala.
Zároveň vysvětlil, proč vláda trvá na tom, aby českou delegaci vedl právě předseda vlády. Argumentuje významem summitu i tím, že za zahraniční a bezpečnostní politiku podle Ústavy odpovídá vláda. „Letošní summit je pro naši vládu mimořádně důležitý – jak jeho oficiální, tak neformální část. V Ankaře chceme osobně představit naši zahraniční a bezpečnostní politiku, za kterou podle Ústavy odpovídá vláda, a hájit naši pozici. To jsou věcné a logické důvody,“ dodal předseda vlády.
Prezident zastává v zahraniční politice jiné postoje, uvedl Babiš
Zároveň uvedl, že jedním z důvodů, proč by měl českou delegaci vést předseda vlády, jsou rozdílné názory kabinetu a prezidenta na některá zahraničněpolitická témata. Jako příklad zmínil očekávané jednání o další podpoře Ukrajiny. „V Ankaře se bude projednávat mj. návrh dávat 70 miliard eur ročně Ukrajině. Lze předpokládat, že i v této věci bude mít prezident jiný postoj než my. Ostatně prezident se vůči naší politice opakovaně vymezuje, a to nejen doma, ale i při zahraničních jednáních.“ připomněl Andrej Babiš. O této sumě přitom hovořil již dříve.
Důrazně odmítl spekulace, že by cílem vlády bylo prezidenta ponižovat nebo s ním vést osobní spor. „Určitě nám nejde o válku s prezidentem, vendetu a rozhodně ho nechceme ponižovat, jak to někteří novináři a poradci vykreslují. Nikdo prezidentovi nebrání vykonávat úřad,“ zdůraznil.
V tom kontextu také připomněl, že prezidenta jeho kabinet podporoval při předchozích zahraničních cestách: „Jen za první půlrok naší vlády navštívil 12 zemí, podpořili jsme ho jako vedoucího delegace na Valné shromáždění OSN na podzim a počítáme s tím, že povede delegaci na summit NATO v Tiraně příští rok,“ uvedl.
Na závěr svého vyjádření Babiš prezidenta opakovaně vyzval, aby svou účast na summitu v Ankaře ještě zvážil. „Proto bych chtěl znovu apelovat na prezidentovu velkorysost a odpovědnost vůči České republice, aby svoji cestu do Ankary přehodnotil,“ dodal s tím, že někdy znamená větší státnické gesto ustoupit než za každou cenu prosazovat vlastní postoj. „Vím, že je někdy složité ustoupit, sám jsem v té situaci byl před půl rokem při jmenování vlády. Ale někdy ustoupit znamená víc, než za každou cenu prosadit svou. Skutečný státník takový okamžik určitě pozná,“ zakončil své vyjádření.
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