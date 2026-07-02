MV neoprávněně zařadilo SPD do zprávy o extremismu

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral - Soud potvrdil, že MV neoprávněně zařadilo hnutí SPD do zprávy o extremismu!
Vážení přátelé,
soud potvrdil, že ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana neoprávněně zařadilo hnutí SPD do zprávy o extremismu. V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládní novely stavebního zákona, která umožní dostupnější bydlení. O složení státních delegací na zahraniční cesty má podle Ústavy rozhodovat vláda jako vrcholný orgán výkonné moci zodpovědný za zahraniční politiku, nikoli Ústavní soud či prezident. Schválili jsme ve Sněmovně novelu zákona o státních zaměstnancích, která přinese i velké rozpočtové úspory.
1. Soud potvrdil, že ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana neoprávněně zařadilo hnutí SPD do zprávy o extremismu
Obvodní soud pro Prahu 7 v minulém týdnu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Soud jednoznačně konstatoval, že ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) porušilo právo na ochranu pověsti hnutí SPD tím, že ho neoprávněně zařadilo do Zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2022.
Jde již o několikátý rozsudek tohoto typu, což dle našeho názoru potvrzuje, že bývalý ministr vnitra Vít Rakušan zneužíval svůj úřad pro boj proti nepohodlným názorům a proti politické konkurenci. Rozhodně odmítáme tento typ mocenské manipulace svobodné soutěže politických stran a hnutí.
2. V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládní novely stavebního zákona, která umožní dostupnější bydlení
V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládní novely stavebního zákona, na jejíž přípravě se významným způsobem podíleli poslanci hnutí SPD. Tento návrh přináší zásadní reformu stavební správy, zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb, definuje bytovou výstavbu jako veřejný zájem a převádí na obce výhradní právo rozhodovat o podobě svého území formou územního plánování.
Nedostupnost bydlení v České republice dosáhla vinou předchozích vlád kritické úrovně. Je způsobena zejména totálně neúspěšnou digitalizací stavebního řízení, která způsobila miliardové škody na odkladech staveb a za kterou nesou plnou odpovědnost Piráti, Ivan Bartoš a bývalá vláda Petra Fialy. Proto je nutné a nezbytné, aby stát převzal zodpovědnost za bytovou politiku a umožnil městům, obcím, firmám i občanům rychle a levně plánovat a realizovat stavby nemovitostí určených k bydlení.
3. O složení státních delegací na zahraniční cesty má podle Ústavy rozhodovat vláda jako vrcholný orgán výkonné moci zodpovědný za zahraniční politiku, nikoli Ústavní soud či prezident
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Hnutí SPD se znepokojením sleduje zasahování moci soudní do výsostných ústavních kompetencí moci výkonné a do zákonných pravomocí vlády, ke kterému dochází poté, kdy Ústavní soud bezprecedentním způsobem a ve zrychleném řízení nařídil předběžným opatřením zařadit do delegace České republiky na summit NATO v Ankaře i prezidenta republiky. Vláda přitom na základě Ústavy rozhodla svým usnesením – legálně, legitimně a zcela v souladu s dosavadní dlouholetou praxí – o tom, že prezident republiky součástí této delegace nebude.
Institut předběžného opatření má být přitom dle Zákona o Ústavním soudu používán výhradně v řízení o ústavních stížnostech jednotlivců coby zákaz v pokračování v zásahu do ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžovatele, a nikoli v kompetenčních sporech ústavních institucí. Na to upozornili i dva ústavní soudci ve svých disentních stanoviscích a mnozí další ústavní právníci.
O složení státních delegací na zahraniční cesty má podle Ústavy rozhodovat vláda jako vrcholný orgán výkonné moci zodpovědný za zahraniční politiku, nikoli Ústavní soud či prezident. Hnutí SPD důrazně varuje před porušováním ústavní dělby moci.
4. Schválili jsme ve Sněmovně novelu zákona o státních zaměstnancích, která přinese i velké rozpočtové úspory
Poslanci hnutí SPD a celé vládní koalice minulý týden ve Sněmovně schválili novelu zákona o státních zaměstnancích, která by měla od listopadu nahradit zákon o státní službě. Nový zákon umožní nastavit prostřednictvím systemizace efektivnější systém státní správy, příchod nových odborníků a jejich lepší mzdové ohodnocení.
Zákon odstraní současné politické a personální zabetonování státní správy a přinese i velké rozpočtové úspory tím, že umožní standardní výměnu zaměstnanců dle zákoníku práce bez enormních vedlejších výdajů. Naším cílem je výkonná, odborná a apolitická státní správa, která slouží občanům.
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