Hnutí ANO v Jablonci nad Nisou povede do voleb Milan Kroupa

Jedničkou kandidátky bude podnikatel, bývalý primátor a současný zastupitel Milan Kroupa. Dvojkou bude specialista ve vodárenství, dobrovolný hasič a zastupitel Stanislav Říha. Třetí místo obsadí zástupce ředitele základní školy, bývalý náměstek pro oblast humanitní a zastupitel David Mánek. Společně říkají, že jdou do voleb s praktickým programem pro bezpečné, dostupné a fungující město bez ideologických experimentů.
Kandidátka hnutí ANO spojuje zkušené zastupitele, odborníky z praxe, zástupce školství, zdravotnictví, bezpečnosti, sportu, sociální oblasti, podnikání i běžných profesí. Jsou na ní lidé různého věku i životních zkušeností, kteří se navzájem doplňují a znají Jablonec z každodenního života. „Máme profesně nejsilnější kandidátku za celou dobu existence hnutí ANO v Jablonci nad Nisou. Nejde jen o jednotlivá jména, ale o kvalitní sestavu lidí s konkrétními zkušenostmi, kteří jsou připraveni převzít plnou odpovědnost za rozvoj města a kvalitu života v Jablonci. Každý z nás má co říct a společně chceme Jablonci vrátit energii, klid a jasný směr,“ říká lídr kandidátky hnutí ANO v Jablonci.
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Milan Kroupa zároveň dodává, že jde do voleb s pokorou a odhodláním dokončit práci, kterou v minulosti nemohl dotáhnout. „Rok 2019 pro mě byl důležitou zkušeností. Řadu věcí bych dnes udělal jinak, otevřeněji a s větším odstupem. Doplatil jsem i na vlastní politickou nezkušenost. Vzal jsem si proto dostatek času, prodal firmu GREPA Networks a vracím se s čistým štítem a jasnou motivací udělat z Jablonce město, kde se lidem dobře žije, pracuje i podniká. Jako jablonecký rodák a člověk, kterému na našem městě vždy záleželo, už nechci jen přihlížet tomu, jak Jablonec stagnuje,“ zdůrazňuje.
Konkrétní plány a celou kandidátku jablonecké ANO představí koncem srpna. Již nyní je ale jisté, že chce prosadit snížení daně z nemovitosti. Mezi další priority patří doprava a parkování, bezpečnost, údržba města, školství, podpora sportu, seniorů, rodin s dětmi a podnikatelů. „Na některé projekty současného vedení města rádi navážeme, určitě ale nebudeme obyvatelům Jablonce zbytečně komplikovat život a říkat jim, jak mají žít nebo co si mají myslet. Pokud například některá jablonecká rodina potřebuje tři auta, je to její věc. Politici tu mají být od toho, aby lidem v Jablonci život zlepšovali a zjednodušovali,“ vysvětluje Stanislav Říha.
Cílem hnutí ANO je získat v Jablonci dostatečně silný mandát k tomu, aby mohlo po volbách aktivně jednat o nové koalici a prosazovat svůj program. „Uděláme všechno pro to, aby se neopakovala situace z roku 2022, kdy ANO komunální volby v Jablonci vyhrálo, ale ostatní strany a hnutí se domluvily bez nás. Respektujeme, že taková je politika, ale zároveň říkáme jasně, že pokud lidé chtějí změnu, potřebujeme tak silný výsledek, aby jejich hlasy nešlo znovu obejít,“ uzavírá David Mánek s tím, že letošní kampaň hnutí ANO v Jablonci bude jiná než ta předchozí a přesune se z onlinu zase více do ulic.
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